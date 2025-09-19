Valute / US30
US30: US Wall Street 30 Index
46301.20 USD 104.50 (0.23%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il prezzo di US30 ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 46048.50 USD e ad un massimo di 46389.70 USD.
Segui le dinamiche di Indice Statunitense Wall Street 30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
US30 News
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- The Real Winner Of Rate Cuts
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
- Fed Abandons Its New Monetary Policy Framework With 25 Basis Point Rate Cut
- I'm Raising Cash: 5 Warning Signs Of A Market Bubble Are Here (NYSEARCA:SPY)
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Borsa Usa in lieve rialzo, indici verso guadagni settimanali, FedEx balza
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Charles Dow descriverebbe questo mercato come una ’trappola rialzista’, afferma questo analista
- Charles Dow would describe this market as a ’bull trap’ says this analyst
- Le tre streghe arrivano a Wall Street senza spaventare
- Il mercato rialzista di Wall Street "intatto" ma prezza "molto ottimismo" - UBS
- Wall Street’s bull market "intact" but pricing in "a lot of optimism" - UBS
- I future del TSX in lieve calo dopo la chiusura record dell’indice
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- BOOM delle Mid Cap +166%: questi titolo hanno battuto il mercato
- Effetto Fed: i titoli legati all’intelligenza artificiale sono i migliori performer per fine anno!
Intervallo Giornaliero
46048.50 46389.70
Intervallo Annuale
36424.90 46389.70
- Chiusura Precedente
- 46196.70
- Apertura
- 46209.50
- Bid
- 46301.20
- Ask
- 46301.50
- Minimo
- 46048.50
- Massimo
- 46389.70
- Volume
- 125.073 K
- Variazione giornaliera
- 0.23%
- Variazione Mensile
- 1.59%
- Variazione Semestrale
- 5.72%
- Variazione Annuale
- 11.44%
21 settembre, domenica