Il prezzo di US30 ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 46048.50 USD e ad un massimo di 46389.70 USD.

Segui le dinamiche di Indice Statunitense Wall Street 30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.