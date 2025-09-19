QuotazioniSezioni
Valute / US30
US30: US Wall Street 30 Index

46301.20 USD 104.50 (0.23%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il prezzo di US30 ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 46048.50 USD e ad un massimo di 46389.70 USD.

Segui le dinamiche di Indice Statunitense Wall Street 30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
46048.50 46389.70
Intervallo Annuale
36424.90 46389.70
Chiusura Precedente
46196.70
Apertura
46209.50
Bid
46301.20
Ask
46301.50
Minimo
46048.50
Massimo
46389.70
Volume
125.073 K
Variazione giornaliera
0.23%
Variazione Mensile
1.59%
Variazione Semestrale
5.72%
Variazione Annuale
11.44%
21 settembre, domenica