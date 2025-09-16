Валюты / US30
US30: US Wall Street 30 Index
45800.70 USD 12.00 (0.03%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость US30 за сегодня изменилась на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45718.20 USD, а максимальная — 45816.70 USD.
Следите за динамикой цен на Индекс US Wall Street 30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости US30
- The Fed May Be Poised To Make A Major Mistake
- Экономист предупредил о «неприятно высокой» вероятности рецессии в США
- Чудо средней капитализации: эта стратегия ИИ опередила рынок на 166,4%
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Wall St futures steady with Fed meeting underway; Powell remarks awaited
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Stock Owners Have Learned To Love The Bomb
- AI Revolution Vs. Internet Boom
- Why Is The Wall Of Worry Still There After A 35% Price Gain?
- Monetary Policy And The Supply Side
- Tariffs At The Supreme Court: The Federalist Society Against The Heritage Foundation
- The Market Shrugs At Solid Macro Data Ahead Of The Fed's Decision (SP500)
- Суд в США заблокировал попытку Трампа уволить Лизу Кук из совета ФРС
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- A Fed Divided, But It May Not Matter
- Why Most People May Be Wrong About The Market Right Now
- ФРС в фокусе: выбор акций ИИ превзошёл все ожидания — доходность достигла 106%
Дневной диапазон
45718.20 45816.70
Годовой диапазон
36424.90 46141.70
- Предыдущее закрытие
- 45788.70
- Open
- 45796.50
- Bid
- 45800.70
- Ask
- 45801.00
- Low
- 45718.20
- High
- 45816.70
- Объем
- 21.177 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 4.58%
- Годовое изменение
- 10.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.