US30: US Wall Street 30 Index

45800.70 USD 12.00 (0.03%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость US30 за сегодня изменилась на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45718.20 USD, а максимальная — 45816.70 USD.

Следите за динамикой цен на Индекс US Wall Street 30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
45718.20 45816.70
Годовой диапазон
36424.90 46141.70
Предыдущее закрытие
45788.70
Open
45796.50
Bid
45800.70
Ask
45801.00
Low
45718.20
High
45816.70
Объем
21.177 K
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
4.58%
Годовое изменение
10.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.