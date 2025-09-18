Moedas / US30
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
US30: US Wall Street 30 Index
46239.00 USD 42.30 (0.09%)
Setor: Índice Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do US30 para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46209.00 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 46242.00 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Índice US Wall Street 30. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US30 Notícias
- Índices de Wall Street fecham em recordes conforme Intel salta com participação da Nvidia
- If The Economy Is So Good....
- Quarterly Earnings: Signal Vs. Noise, Cost Vs. Benefit
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- AAII Sentiment Survey: Optimism Skyrockets
- Ações de Miran sobem após discordância e pedido de mais cinco cortes de juros do Fed este ano
- Miran’s stock is up after dissent and call for five more Fed rate cuts this year
- Efeito Fed: por que as ações de IA estão se destacando agora
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Wall Street avança após Fed indicar mais cortes nos juros; Intel dispara
- Wall Street abre em alta após Fed indicar mais cortes nas taxas; Intel sobe
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- No, Wait, They Cut Rates?
- Futuros do TSX apontam para alta enquanto mercados avaliam cortes de juros do BoC e Fed
- September FOMC: Fed Delivers First Cut Since 2024, But Tone Stays Firm (NDX)
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- The Fed's Big Decision
- Futuros sobem após Fed cortar taxas conforme previsto - o que está movendo os mercados
- Futures tick up after Fed cuts rates as anticipated - what’s moving markets
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Futuros de Wall St sobem após Fed cortar juros e sinalizar mais reduções
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
Faixa diária
46209.00 46242.00
Faixa anual
36424.90 46366.50
- Fechamento anterior
- 46196.70
- Open
- 46209.50
- Bid
- 46239.00
- Ask
- 46239.30
- Low
- 46209.00
- High
- 46242.00
- Volume
- 202
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 1.45%
- Mudança de 6 meses
- 5.58%
- Mudança anual
- 11.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh