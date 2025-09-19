통화 / US30
US30: US Wall Street 30 Index
46301.20 USD 104.50 (0.23%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
US30 가격이 당일 0.23%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 46048.50 USD와 고가 46389.70 USD로 거래되었습니다
미국 월 스트리트 30 지수 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 미국 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
46048.50 46389.70
년간 변동
36424.90 46389.70
- 이전 종가
- 46196.70
- 시가
- 46209.50
- Bid
- 46301.20
- Ask
- 46301.50
- 저가
- 46048.50
- 고가
- 46389.70
- 볼륨
- 125.073 K
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- 1.59%
- 6개월 변동
- 5.72%
- 년간 변동율
- 11.44%
20 9월, 토요일