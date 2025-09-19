Devises / US30
US30: US Wall Street 30 Index
46301.20 USD 104.50 (0.23%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le cours de US30 a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 46048.50 USD et à un maximum de 46389.70 USD.
Suivez la dynamique de Indice US Wall Street 30. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US30 Nouvelles
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- The Real Winner Of Rate Cuts
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
- Fed Abandons Its New Monetary Policy Framework With 25 Basis Point Rate Cut
- I'm Raising Cash: 5 Warning Signs Of A Market Bubble Are Here (NYSEARCA:SPY)
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Charles Dow qualifierait ce marché de "piège haussier", selon cet analyste
- Charles Dow would describe this market as a ’bull trap’ says this analyst
- Le marché haussier de Wall Street "intact" mais intègre "beaucoup d’optimisme" - UBS
- Wall Street’s bull market "intact" but pricing in "a lot of optimism" - UBS
- Les contrats à terme du TSX en légère baisse après un nouveau record de clôture
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- Les contrats à terme américains en légère baisse; appel téléphonique Trump-Xi attendu
- U.S. futures edge lower; Trump-Xi phone call expected - what’s moving markets
- Le Dow Jones marque un nouveau record après la Fed, Nvidia en soutien
Range quotidien
46048.50 46389.70
Range Annuel
36424.90 46389.70
- Clôture Précédente
- 46196.70
- Ouverture
- 46209.50
- Bid
- 46301.20
- Ask
- 46301.50
- Plus Bas
- 46048.50
- Plus Haut
- 46389.70
- Volume
- 125.073 K
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 1.59%
- Changement à 6 Mois
- 5.72%
- Changement Annuel
- 11.44%
20 septembre, samedi