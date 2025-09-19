CotationsSections
Devises / US30
Retour à Indices

US30: US Wall Street 30 Index

46301.20 USD 104.50 (0.23%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le cours de US30 a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 46048.50 USD et à un maximum de 46389.70 USD.

Suivez la dynamique de Indice US Wall Street 30. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

US30 Nouvelles

Range quotidien
46048.50 46389.70
Range Annuel
36424.90 46389.70
Clôture Précédente
46196.70
Ouverture
46209.50
Bid
46301.20
Ask
46301.50
Plus Bas
46048.50
Plus Haut
46389.70
Volume
125.073 K
Changement quotidien
0.23%
Changement Mensuel
1.59%
Changement à 6 Mois
5.72%
Changement Annuel
11.44%
20 septembre, samedi