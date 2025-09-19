Währungen / US30
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
US30: US Wall Street 30 Index
46295.20 USD 98.50 (0.21%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von US30 hat sich heute um 0.21% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei46048.50 USD bis zum Hoch von 46338.00 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Uniswap vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
US30 News
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax am großen Verfallstag wenig bewegt
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Charles Dow would describe this market as a ’bull trap’ says this analyst
- Aktien New York Ausblick: In Rekordnähe leicht im Plus
- 3 Qualitäts-Aktien, die jetzt trotz Rekordbörsen noch Potenzial haben
- Wall Street’s bull market "intact" but pricing in "a lot of optimism" - UBS
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- 93% Trefferquote, 202% Extrarendite – So dominiert die KI-Auswahl den Markt!
- U.S. futures edge lower; Trump-Xi phone call expected - what’s moving markets
- 30.000 € Dividenden im Jahr: So gelingt der Weg zum passiven Einkommen
- US stock futures gain after Wall St hits new peak on Intel surge, Fed cut
Tagesspanne
46048.50 46338.00
Jahresspanne
36424.90 46366.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 46196.70
- Eröffnung
- 46209.50
- Bid
- 46295.20
- Ask
- 46295.50
- Tief
- 46048.50
- Hoch
- 46338.00
- Volumen
- 113.308 K
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 1.57%
- 6-Monatsänderung
- 5.71%
- Jahresänderung
- 11.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K