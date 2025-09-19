KurseKategorien
Währungen / US30
US30: US Wall Street 30 Index

46295.20 USD 98.50 (0.21%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von US30 hat sich heute um 0.21% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei46048.50 USD bis zum Hoch von 46338.00 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Uniswap vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

US30 News

Tagesspanne
46048.50 46338.00
Jahresspanne
36424.90 46366.50
Vorheriger Schlusskurs
46196.70
Eröffnung
46209.50
Bid
46295.20
Ask
46295.50
Tief
46048.50
Hoch
46338.00
Volumen
113.308 K
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
1.57%
6-Monatsänderung
5.71%
Jahresänderung
11.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K