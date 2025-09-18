通貨 / US30
US30: US Wall Street 30 Index
46169.00 USD 27.70 (0.06%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
US30の価格は、本日-0.06%変化しました。日中は、46048.50USDの安値と46260.00USDの高値で取引されました。
米国ウォール街30指数ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
US30 News
- 米国株先物は下落傾向、トランプ・習近平の電話会談が予定される - 市場の動き
- U.S. futures edge lower; Trump-Xi phone call expected - what’s moving markets
- 東証グロース市場250指数先物概況： ETF売却対象外との見方で大幅続伸
- 後場の日経平均は310円高スタート、さくらや東電力HDなどが上昇
- 米国株見通し：伸び悩みか、週末に向け調整売りに警戒
- 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約99円分押し上げ
- 後場に注目すべき3つのポイント～米株高横目に買い優勢の展開
- 日経平均は続伸、米株高横目に買い優勢の展開
- インテル急騰とFRB利下げを受け、米株先物は上昇
- US stock futures gain after Wall St hits new peak on Intel surge, Fed cut
- 日経平均は330円高でスタート、レーザーテックや三菱商などが上昇
- 日経平均は481円高、寄り後は堅調
- 個別銘柄戦略:クロスキャットや東宝に注目
- 前場に注目すべき3つのポイント～過熱警戒もハイテク株シフトは継続～
- 強弱材料 9/19
- 過熱警戒もハイテク株シフトは継続
- 買い先行へ
- 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは124ドル高、ハイテクが支援
- 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か
- ADR日本株ランキング～アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比375円高の45595円～
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- 18日のNY市場は上昇
- NY株式：NYダウは124ドル高、ハイテクが支援
- If The Economy Is So Good....
1日のレンジ
46048.50 46260.00
1年のレンジ
36424.90 46366.50
- 以前の終値
- 46196.70
- 始値
- 46209.50
- 買値
- 46169.00
- 買値
- 46169.30
- 安値
- 46048.50
- 高値
- 46260.00
- 出来高
- 29.337 K
- 1日の変化
- -0.06%
- 1ヶ月の変化
- 1.30%
- 6ヶ月の変化
- 5.42%
- 1年の変化
- 11.12%
