US30: US Wall Street 30 Index

46169.00 USD 27.70 (0.06%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

US30の価格は、本日-0.06%変化しました。日中は、46048.50USDの安値と46260.00USDの高値で取引されました。

米国ウォール街30指数ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

US30 News

1日のレンジ
46048.50 46260.00
1年のレンジ
36424.90 46366.50
以前の終値
46196.70
始値
46209.50
買値
46169.00
買値
46169.30
安値
46048.50
高値
46260.00
出来高
29.337 K
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
1.30%
6ヶ月の変化
5.42%
1年の変化
11.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K