El coste de US30 de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46028.20 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 46366.50 USD.

Siga la dinámica de los precios en Índice US Wall Street 30. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.