US30: US Wall Street 30 Index

46343.50 USD 308.10 (0.67%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de US30 de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46028.20 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 46366.50 USD.

Siga la dinámica de los precios en Índice US Wall Street 30. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
46028.20 46366.50
Rango anual
36424.90 46366.50
Cierres anteriores
46035.40
Open
46031.70
Bid
46343.50
Ask
46343.80
Low
46028.20
High
46366.50
Volumen
24.973 K
Cambio diario
0.67%
Cambio mensual
1.68%
Cambio a 6 meses
5.82%
Cambio anual
11.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B