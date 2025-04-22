Dövizler / DOTUSD
DOTUSD: DOT vs US Dollar
4.390 USD 0.138 (3.05%)
Sektör: Kripto para Baz: DOT Kâr para birimi: US Dollar
DOTUSD fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 4.347 USD ve Yüksek fiyatı olarak 4.878 USD aralığında işlem gördü.
Polkadot vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Polkadot fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
4.347 4.878
Yıllık aralık
3.038 11.633
- Önceki kapanış
- 4.528
- Açılış
- 4.528
- Satış
- 4.390
- Alış
- 4.420
- Düşük
- 4.347
- Yüksek
- 4.878
- Hacim
- 41.264 K
- Günlük değişim
- -3.05%
- Aylık değişim
- 16.88%
- 6 aylık değişim
- 10.14%
- Yıllık değişim
- -2.53%
21 Eylül, Pazar