Валюты / DOTUSD
DOTUSD: DOT vs US Dollar
4.189 USD 0.031 (0.73%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: DOT Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость DOTUSD за сегодня изменилась на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.130 USD, а максимальная — 4.293 USD.
Следите за динамикой цен на Polkdadot (DOT) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Polkadot (DOT) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.130 4.293
Годовой диапазон
3.038 11.633
- Предыдущее закрытие
- 4.220
- Open
- 4.220
- Bid
- 4.189
- Ask
- 4.219
- Low
- 4.130
- High
- 4.293
- Объем
- 14.657 K
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- 11.53%
- 6-месячное изменение
- 5.09%
- Годовое изменение
- -6.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.