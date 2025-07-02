KurseKategorien
Währungen / DOTUSD
DOTUSD: DOT vs US Dollar

4.378 USD 0.150 (3.31%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: DOT Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von DOTUSD hat sich heute um -3.31% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei4.347 USD bis zum Hoch von 4.878 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Polkdadot (DOT) vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Polkadot (DOT)-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.347 4.878
Jahresspanne
3.038 11.633
Vorheriger Schlusskurs
4.528
Eröffnung
4.528
Bid
4.378
Ask
4.408
Tief
4.347
Hoch
4.878
Volumen
39.015 K
Tagesänderung
-3.31%
Monatsänderung
16.56%
6-Monatsänderung
9.83%
Jahresänderung
-2.80%
