Währungen / DOTUSD
DOTUSD: DOT vs US Dollar
4.378 USD 0.150 (3.31%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: DOT Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von DOTUSD hat sich heute um -3.31% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei4.347 USD bis zum Hoch von 4.878 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Polkdadot (DOT) vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Polkadot (DOT)-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.347 4.878
Jahresspanne
3.038 11.633
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.528
- Eröffnung
- 4.528
- Bid
- 4.378
- Ask
- 4.408
- Tief
- 4.347
- Hoch
- 4.878
- Volumen
- 39.015 K
- Tagesänderung
- -3.31%
- Monatsänderung
- 16.56%
- 6-Monatsänderung
- 9.83%
- Jahresänderung
- -2.80%
