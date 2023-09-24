Trade Master MT4

功能介绍 本软件利用键盘快捷键来辅助短线操盘、快速刷单和组合下单，是短线操盘手的利器。 本软件支持快捷下单，批量平仓，批量挂单及平仓与开仓的组合交易，实现一键操作多个交易指令执行。 面对行情剧烈行情波动时，操盘手可从容应对，并快速准确的下单和平仓，让交易变的更简单。 适合人群 热爱交易并希望成为一名操盘手的人。 长时间盯盘，操盘风格为短平快的操盘手。 愿意提高短线操盘胜率并训练强大执行力的操盘手。 希望更加高效把握市场机会，并能快速且准确的执行交易指令的操盘手 安装和配置 先软件需要安装在Experts文件夹中。 在导航中刷新可显示本软件，然后双击在到图表。 输入参数中选择语言及界面主题。 主界面分两个标签栏目: 基本交易和组合交易。基本交易执行的是简单命令，组合交易执行多个命令捆绑。 设置要对应的交易参数之后，要选择启动，那么就按下对应的快捷键执行交易了。 修改快捷键和交易参数必须在非启用状态下，双击对应的表格单元填入参数，或者弹出下拉框选择。 快捷键列表 本软件支持的预设快捷键清单，包括买入、卖出、撤单等常见交易操作的快捷键。 双击快捷键弹出下拉框可以选择自定义快捷键，同时用