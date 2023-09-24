Trade Master MT4
- Utilitaires
- Chao Chen Li
- Version: 1.20
- Mise à jour: 21 octobre 2023
- Activations: 15
简介
- 本产品迈达量化全系列一款集很多功能为一体的交易面板。
- 支持便捷性交易，风控系统，跟单系统及图形绘制。
- 它会是你交易路上的得力助手。
功能介绍
- 第一个标签是常用的交易工具，支持划线下单，鼠标下单等快捷开仓和挂单工具。
- 第一个标签是关闭仓位和删除挂单功能，支持按比例，魔术编号，产品符号操作。
- 第三个标签是工具集合栏目，支持各种常用的交易工具。
- 订单管理，可实现订单批量选择操作，更直观简介。
- 风控系统，支持净值风控，手数，单数控制，支持手机挂单风控。
- 键盘交易，可以实现键盘按键成交和关闭仓位，同时可实现组合操作。
- 图表管理，可绘制交易时段，也可分类删除图表绘制的各种构件，也可绘制交易时段。
- 信息统计，统计账户信息，产品信息及终端信息。
- 跟单系统，支持开仓，挂单，删除挂单，部分平仓，可选择定制信号，如魔术编号等。
特色的优点
- 各种支持交易的工具组合一体，不用来回切换多个软件。
- 软件设计漂亮美观，高亮显示，运行流畅，模块紧凑，用户体验好。
- 各种工具互相搭配使用可实现复杂的交易操作。
关于我们
- 欲了解更多我们产品信息，请[点击这里](https://www.mql5.com/en/users/mtquant/seller)
