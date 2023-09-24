Trade Master MT4

简介 
  • 本产品迈达量化全系列一款集很多功能为一体的交易面板。
  • 支持便捷性交易，风控系统，跟单系统及图形绘制。
  • 它会是你交易路上的得力助手。

功能介绍

  • 第一个标签是常用的交易工具，支持划线下单，鼠标下单等快捷开仓和挂单工具。
  • 第一个标签是关闭仓位和删除挂单功能，支持按比例，魔术编号，产品符号操作。
  • 第三个标签是工具集合栏目，支持各种常用的交易工具。
  • 订单管理，可实现订单批量选择操作，更直观简介。
  • 风控系统，支持净值风控，手数，单数控制，支持手机挂单风控。
  • 键盘交易，可以实现键盘按键成交和关闭仓位，同时可实现组合操作。
  • 图表管理，可绘制交易时段，也可分类删除图表绘制的各种构件，也可绘制交易时段。
  • 信息统计，统计账户信息，产品信息及终端信息。
  • 跟单系统，支持开仓，挂单，删除挂单，部分平仓，可选择定制信号，如魔术编号等。

特色的优点 

  • 各种支持交易的工具组合一体，不用来回切换多个软件。
  • 软件设计漂亮美观，高亮显示，运行流畅，模块紧凑，用户体验好。
  • 各种工具互相搭配使用可实现复杂的交易操作。
关于我们 
















