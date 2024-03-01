Keyboard Trade MT5

功能介绍

  • 本软件利用键盘快捷键来辅助短线操盘、快速刷单和组合下单，是短线操盘手的利器。
  • 本软件支持快捷下单，批量平仓，批量挂单及平仓与开仓的组合交易，实现一键操作多个交易指令执行。
  • 面对行情剧烈行情波动时，操盘手可从容应对，并快速准确的下单和平仓，让交易变的更简单。 

适合人群

  • 热爱交易并希望成为一名操盘手的人。
  • 长时间盯盘，操盘风格为短平快的操盘手。
  • 愿意提高短线操盘胜率并训练强大执行力的操盘手。
  • 希望更加高效把握市场机会，并能快速且准确的执行交易指令的操盘手

安装和配置

  • 先软件需要安装在Experts文件夹中。
  • 在导航中刷新可显示本软件，然后双击在到图表。
  • 输入参数中选择语言及界面主题。
  • 主界面分两个标签栏目: 基本交易和组合交易。基本交易执行的是简单命令，组合交易执行多个命令捆绑。
  • 设置要对应的交易参数之后，要选择启动，那么就按下对应的快捷键执行交易了。
  • 修改快捷键和交易参数必须在非启用状态下，双击对应的表格单元填入参数，或者弹出下拉框选择。

快捷键列表

  • 本软件支持的预设快捷键清单，包括买入、卖出、撤单等常见交易操作的快捷键。
  • 双击快捷键弹出下拉框可以选择自定义快捷键，同时用户可修改交易参数，以满足不同用户的个性化需求。
  • 本软件可以实现组合交易，将多个交易捆绑一起来一键执行，例如平仓多单的同时下空单，批量挂单等功能。

软件优点

  • 高效操盘：利用键盘快捷键下单可实现一键下单，秒速成交。
  • 提升操盘手能力：作为辅助操盘手的功能，可以帮助操盘手手速跟上脑速，更快速、准确地下单，提升交易效果，成为高水平的操盘手。
  • 个性化设置：用户可自定义快捷键及交易参数的功能，满足不同用户的个性化需求。
  • 安全可靠：软件运行具备一定的安全和稳定性，有时候用户长时间操盘导致疲倦，开启安全模式防止出现长时间按键发生不断下单的情况。
 

注意事项

  • 使用本软件操盘之前，先确认交易参数信息的设置是否正确、避免误操作。
  • 使用本软件之前建议用户前先用模拟交易或小额交易，以熟悉操作流程和减少风险。
  • 停止使用本软件时，请关闭本软件开关，避免误触碰快捷键出现交易而导致损失。

常见问题处理

  • 快捷键只在英文模式下有效，主要切换到英文模式
  • 修改参数之前，首先需要关闭启用开关，表格才可以被修改，否则是锁定状态。
  • 自定义设置之后，用户最好选择保存设置，下次运行直接点击应用设置，就不用重设置了。
  • 软件如何出现卡死，请关闭窗口后再重新加载运行。



































Önerilen ürünler
Trading Utility
Tahir Hussain
Yardımcı programlar
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Yardımcı programlar
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Yardımcı programlar
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Yardımcı programlar
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.58 (12)
Yardımcı programlar
Exp-Averager,   ortalama alım satımları açarak belirli bir düşüşe uğramış işlemlerinizin ortalamasını almak için tasarlanmıştır. Danışman trend üzerinde ve trendin karşısında ek pozisyonlar açabilir! Bir dizi pozisyon için ortalama bir takip durdurma içerir! Çokça artıyor ve azalıyorlar. Kârsız pozisyonları ortalama Fiyata getirmek için popüler bir strateji. MT4 sürümü Tam tanım +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir
Grid Builder 5
Oleg Remizov
5 (1)
Yardımcı programlar
The   Grid Builder MT5   utility is designed for placing a grid of pending orders of any complexity and will be an excellent tool in the hands of a trader who trades grid trading strategies. The tool has numerous settings that allow you to quickly and easily build a grid of orders with the specified parameters. All types of pending orders are supported: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. The script also allows you to delete a previously placed grid of orders in one click. If the "Delete
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
OneKey 28 Year Shift
Yu Zhang
Yardımcı programlar
1. What is this Many of the EA's on the market have cheats inside to optimize its money curve, which results in the buyer wasting money and effort and buying a junk EA . This tool is an effective tool for detecting whether an EA is cheating by allowing the data to be panned to the left for 28 years. 2. How to use a. Load it and it will generate a new symbol, usually it will be named with a suffix.  For example, EURUSD --> EURUSD_28year. b. If your want to test one EA, you should open The time fr
T Position Size Calculator
Thyda Saing
Yardımcı programlar
Demo version T Position Size Calculator   doesn't work in the strategy tester. The Strategy Tester does not support the processing of ChartEvent. It does not support most of the panel's functionality. Contact me for any questions or ideas for improvement or in case of a bug found. Control and manage your trading like a professional trader with T Position Size Calculator. T Position Size Calculator – an MT5 Expert Adviser, is a user-friendly custom tools (Dialog Panel and Three Lines, Order Line
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 5'te pozisyonları kapatmak.   Takip eden CloseIfProfitorLoss Sanal durakları (Ayrı Sipariş)   etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı   hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ) , tüm sembolleri veya sadece mevcut sembolü   kapatma ve hesaplama (Tüm Semboller), kar için takip   etmeyi   etkinleştir (Sondaki Kar) Pozisyonlar, mevduat para birimi, puan, % ve geri çekilme cinsinden   bir değere göre kapatıl
Quantum Trade Manager Pro
Muhammad Tayyab Pirzada
Yardımcı programlar
Quantum Order Manager is a professional trading utility built for traders who demand precision, efficiency, and strict risk control. It offers an intuitive interface for managing trades, calculating position sizes, and automating essential trading functions, without relying on manual calculations or external scripts. Suitable for scalpers, day traders, and swing traders, it helps streamline trading workflows while maintaining full control over strategy and execution. Key Advantages: 1. Efficie
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Yardımcı programlar
Close Buttons Utility, pozisyonların ve bekleyen emirlerin doğrudan grafikten manuel yönetimi için kompakt ve esnek bir MQL5 yardımcı programıdır. Panel, tek tıklamayla geçerli veya seçili semboller grubundaki emir ve pozisyon gruplarını kapatmanıza olanak tanır. Tüm emirlerle ve ayrıca belirli bir Sihirli sayılar listesi veya manuel emirlerle çalışabilir. Panel küçültülebilir veya ekran etrafında hareket ettirilebilir. Açık ve koyu temalar, özelleştirilebilir boyutlar, satır yüksekliği ve düğm
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Uzman Danışmanlar
The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sigma PROP
Piotr Stepien
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Sigma PROP – Advanced Multi-Pair Prop Trading EA After years of in-depth research, development, and rigorous testing, Sigma PROP was created – an advanced Expert Advisor (EA) written in MQL5 and specifically designed for both prop firm challenges and professional trading accounts. Unlike conventional EAs that require manual setup on each symbol, Sigma PROP only needs to be attached to EUR/USD . From there, it automatically manages trading across AUD/CAD, AUD/NZD, and NZD/CAD , applying its stra
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Yardımcı programlar
DRS Semi Automated: Fair Value Gap Trading Inspired by the DRS strategy made by SMT FX. To learn more, visit their website. Key Features: 1. Fair Value Gap Detection: Identifies bullish and bearish Fair Value Gaps on the 5-minute timeframe. 2. Customizable Trading Sessions: Trade London, New York, or both sessions with adjustable start times. 3. Risk Management: Set risk percentage and choose between equity-based or fixed balance risk calculation. 4. Bias Selection: Manually select bullish or
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Yardımcı programlar
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
FinalStrike EA
Jason Smith
Yardımcı programlar
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
Argo Gold Edition MT5
Encho Enev
Uzman Danışmanlar
Hello traders! I present to you Argo Gold Edition MT5 - an expert built for gold trading, which is tailored to the specifics of gold movements on international markets. The basis of its logic is that it follows profitable patterns drawn from past periods. Mathematical algorithms are based on the correlation between the values of the indicators used and the corresponding movement of the price of gold. The expert is built on the basis of the ARGO series. It specializes in GOLD / XAUUSD trading. 2
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4 (31)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Yardımcı programlar
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.45 (195)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (559)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.94 (111)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $70 kopya: 3 /20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese aç
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (90)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe, Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri çi
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Basket EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (6)
Yardımcı programlar
Basket EA MT5 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabilir
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Yazarın diğer ürünleri
Trade Master MT4
Chao Chen Li
Yardımcı programlar
简介  本产品迈达量化全系列一款集很多功能为一体的交易面板。 支持便捷性交易，风控系统，跟单系统及图形绘制。 它会是你交易路上的得力助手。 功能介绍 第一个标签是常用的交易工具，支持划线下单，鼠标下单等快捷开仓和挂单工具。 第一个标签是关闭仓位和删除挂单功能，支持按比例，魔术编号，产品符号操作。 第三个标签是工具集合栏目，支持各种常用的交易工具。 订单管理，可实现订单批量选择操作，更直观简介。 风控系统，支持净值风控，手数，单数控制，支持手机挂单风控。 键盘交易，可以实现键盘按键成交和关闭仓位，同时可实现组合操作。 图表管理，可绘制交易时段，也可分类删除图表绘制的各种构件，也可绘制交易时段。 信息统计，统计账户信息，产品信息及终端信息。 跟单系统，支持开仓，挂单，删除挂单，部分平仓，可选择定制信号，如魔术编号等。 特色的优点  各种支持交易的工具组合一体，不用来回切换多个软件。 软件设计漂亮美观，高亮显示，运行流畅，模块紧凑，用户体验好。 各种工具互相搭配使用可实现复杂的交易操作。 关于我们  欲了解更多我们产品信息，请[点击这里]( https://www.mql5.com/en
Super Trend MT4
Chao Chen Li
5 (2)
Göstergeler
简介 不重绘入场信号的趋势指标 显示精确的价格反转指标。是可以添加到任何图表中的交易武器。 反转信号有高度准确性，适合在5分钟进行剥头皮交易，或在30分钟波段交易。买入和卖出箭头在图表上显示为进入信号，但在K线结束后形成带有警报的确认选项。 很多交易者在Super Trend MT4指标的帮助下，在第一个交易周内改善了交易结果。 优点 不重新绘制仪表板箭头 仅适用于台式机MT5 适合剥头皮 适合波段交易 仪表板箭头输入警报 仪表板箭头信号严格警告“蜡烛图收盘关闭” 移动警报、桌面警报、电子邮件警报 显示任意时间段的箭头 适用于任何Mt4货币对 适合新手和专家交易员 设置 Period: 周期 Multiplier: 倍增器 Show Trend Line : 显示趋势线 Show Arrow:  显示箭头 关于我们 欲了解更多我们产品信息，请 点击这里
FREE
Risk Mgmt MT4
Chao Chen Li
Yardımcı programlar
Introduction This product is a risk control system in the entire series of Meida Quantitative products.。 This risk control can achieve risk control in various aspects such as mobile phone order listing, expert bugs, net worth, profit and loss, number of hands, odd number, price, time, discipline, etc Flexible implementation of specific risk control functions for combinations such as magic number groups, currency groups, and order annotation groups。 The screen displays which risk control function
Keyboard Trade
Chao Chen Li
Yardımcı programlar
功能介绍 本软件利用键盘快捷键来辅助短线操盘、快速刷单和组合下单，是短线操盘手的利器。 本软件支持快捷下单，批量平仓，批量挂单及平仓与开仓的组合交易，实现一键操作多个交易指令执行。 面对行情剧烈行情波动时，操盘手可从容应对，并快速准确的下单和平仓，让交易变的更简单。  适合人群 热爱交易并希望成为一名操盘手的人。 长时间盯盘，操盘风格为短平快的操盘手。 愿意提高短线操盘胜率并训练强大执行力的操盘手。 希望更加高效把握市场机会，并能快速且准确的执行交易指令的操盘手 安装和配置 先软件需要安装在Experts文件夹中。 在导航中刷新可显示本软件，然后双击在到图表。 输入参数中选择语言及界面主题。 主界面分两个标签栏目: 基本交易和组合交易。基本交易执行的是简单命令，组合交易执行多个命令捆绑。 设置要对应的交易参数之后，要选择启动，那么就按下对应的快捷键执行交易了。 修改快捷键和交易参数必须在非启用状态下，双击对应的表格单元填入参数，或者弹出下拉框选择。 快捷键列表 本软件支持的预设快捷键清单，包括买入、卖出、撤单等常见交易操作的快捷键。 双击快捷键弹出下拉框可以选择自定义快捷键，同时用
Super Trend Signal Pro for MT5
Chao Chen Li
Göstergeler
Introduction This is a Dashboard Indicator based on  Supter Trend Signal This Dashboard will Give you a visual to see the trend direction without having to flip through timeframes, so you can always be trading in direction of the trend, with little effort.  Advantage Non-Repainting Dashboard Arrows For Desktop MT5 Only Great For Scalping Great For Swing Trading Dashboard Arrow Entry Alerts Dashboard Arrow Signals alert   Strictly On The "Close Of The Candle" Mobile Alerts, Desktop Alerts, Email
Risk Mgmt MT5
Chao Chen Li
Yardımcı programlar
简介 本产品是迈达量化全系列产品中的一款风控系统 。 本风控可实现（手机挂单，专家Bug，净值，盈亏，手数，单数，价格，时间，纪律）等多方面风险控制。 可灵活的实现魔术编号组，货币组，订单注释组等组合特定风控功能。 屏幕显示开启了哪些风控功能，让使用更便利。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。 您可以下载演示版 Risk Mgmt MT5-demo-V1.66 功能说明 软件界面可自由切换中英文显示，也可以选择加载或者不加载面板，以及是否显示屏幕信息。 用户可以自由选择对指定魔术编号组、订单注释及产品符号执行风控，不填写默认所有仓位与订单。 手机挂单风控，可以随时随地制定风控策略，如果默认参数任意货币挂单0.11手，可以实现停止EA操作，利用手机实现指定盈利与亏损平仓。 Bug风控开关及功能 ：用于开启对EA软件缺陷的风控，当出现Bug EA运行的时候，执行关闭EA的操作。 纪律风控开关及功能：对不符合交易纪律的交易执行平仓操作，限制日内或者一周的亏损次数，手数及比例。  净值风控开关及功能：对满足条件的净值执行风控，净资产大于或小于设定值时，执行清仓或停止EA等操作。 手数风
Trade Master MT5
Chao Chen Li
Yardımcı programlar
简介  本产品迈达量化全系列一款集很多功能为一体的交易面板。 支持便捷性交易，风控系统，跟单系统及图形绘制。 它会是你交易路上的得力助手。 功能介绍 第一个标签是常用的交易工具，支持划线下单，鼠标下单等快捷开仓和挂单工具。 第一个标签是关闭仓位和删除挂单功能，支持按比例，魔术编号，产品符号操作。 第三个标签是工具集合栏目，支持各种常用的交易工具。 订单管理，可实现订单批量选择操作，更直观简介。 风控系统，支持净值风控，手数，单数控制，支持手机挂单风控。 键盘交易，可以实现键盘按键成交和关闭仓位，同时可实现组合操作。 图表管理，可绘制交易时段，也可分类删除图表绘制的各种构件，也可绘制交易时段。 信息统计，统计账户信息，产品信息及终端信息。 跟单系统，支持开仓，挂单，删除挂单，部分平仓，可选择定制信号，如魔术编号等。 特色的优点  各种支持交易的工具组合一体，不用来回切换多个软件。 软件设计漂亮美观，高亮显示，运行流畅，模块紧凑，用户体验好。 各种工具互相搭配使用可实现复杂的交易操作。 关于我们  欲了解更多我们产品信息，请[点击这里]( https://www.mql5.com/en
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt