R Wolfe Wave göstergesi, fiyat hareketini analiz eder ve birikmiş verileri güçlü bir Wolfe Wave grafik modeli teknik aracına dönüştürür.
Temelde, R Wolfe Wave grafik paterni hem yükseliş hem de düşüş eğilimi gösterebilir ve tüccarların gecikmeli göstergeler olmadan alım satım işlemleri açmasına yardımcı olabilir.

Anahtar noktaları
Güçlü Wolfe Wave modellerini tanımlar
Gelişmiş tüccarlar için
Herhangi bir döviz çifti için çalışır
Gösterge koleksiyonunuza eklemeye değer
Bu gösterge, herhangi bir mevcut ticaret stratejisi veya sistemi ile birlikte bir trend doğrulama aracı olarak çalışabilir.

Temel Ticaret Sinyalleri
SATIN ALMAK

Fiyat, yükselen Wolfe Wave teknik modelinin üzerine çıktığında uzun süre devam edin.
Durdurma kaybını Wolfe Wave işlem modelinin altına ayarlayın.
Önceden belirlenmiş bir kar hedefi için satın alma işleminden çıkın.
SATMAK

Fiyat düşüş eğilimli Wolfe Wave teknik modelinin altına düştüğünde satış yapın.
Durdurma kaybını Wolfe Wave işlem modelinin üzerine ayarlayın.
Önceden belirlenmiş bir kar hedefi için satış ticaretinden çıkın.
Ayarlanabilir Parametreler ve Ayarlar
Derinlik, sapma, geri adım, renkler, stil

Kendi kişiselleştirilmiş gösterge kurulumunuzu oluşturmak için göstergenin farklı parametrelerini ve ayarlarını keşfetmekten çekinmeyin.

Özellikler
Döviz Çiftleri: Herhangi biri

İşlem Platformu: Metatrader 4

Zaman Çerçeveleri: 1 Dakika, 5 Dakika, 15 Dakika, 30 Dakika, 1 Saat, 4 Saat, 1 Gün, 1 Hafta, 1 Ay
Gösterge Türü: Fiyat eylemi
