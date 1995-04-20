SupDemKey

E: This Sup-Dem indicator is a combination of many similar indicators I have used before. It is very successful in finding definite turning points. It is a piece of work that you will enjoy using, and you may even want to send a thank-you message for it.

I wish you good luck. I hope it helps.


R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находит точные точки разворота. Вам понравится работать с ним, и, возможно, вы даже захотите отправить мне благодарственное письмо.

Желаю вам больших прибылей. Надеюсь, он вам поможет.


G: Dieser Sup-Dem-Indikator ist eine Kombination aus vielen ähnlichen Indikatoren, die ich zuvor verwendet habe. Er ist sehr erfolgreich beim Auffinden eindeutiger Wendepunkte. Es hat Spaß gemacht, ihn zu verwenden, und vielleicht werden Sie sich sogar mit einer Dankesnachricht revanchieren wollen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich hoffe, er ist hilfreich.


Önerilen ürünler
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Strategy Tester Stoch Macd Wpr
Harun Celik
Göstergeler
The Strategy Tester product is an indicator where you can both test and run strategies. There are 64 strategies in total in this indicator. It uses 3 indicators. You can test tens of thousands of strategies by changing the parameter settings of these indicators. You can run 6 strategies at the same time. With this product, you will now create your own signals. Recommendations and Features Used indicators: Stochastic, Macd, Williams Percent Range It works on all time frame   Recommended time fr
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Göstergeler
User Manual Download link: https://ontrd.com/our-books/ For all who are asking about indicator  ON Trade Numerology Station It obtain about 16 numerology strategies it make together completed unit control your trading . Basic strategies to work with it are 3 strategies statistics about them are the following : 1. RBA levels success rate more then 95%. 2. FF more then 96%  3.RBA SUN 98% We will not say 100 % as they are .. Ratio rates as following :  1.Rba levels more then 1/3 to 1/6 . 2.FF MORE
Strategy Tester Rsi Bears Stoch
Harun Celik
Göstergeler
The   Strategy Tester   product is an indicator where you can both test and run strategies. There are 64 strategies in total in this indicator. It uses 3 indicators. You can test tens of thousands of strategies by changing the parameter settings of these indicators. You can run 6 strategies at the same time. With this product, you will now create your own signals. Recommendations and Features Used indicators:   Rsi, Bears power, Stochastic It works on all   time frame   Recommended time frame
Market Overview MT4
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Göstergeler
Piyasa gücü ve duyarlılık göstergemizle alım satım kararlarınızı optimize edin ve artık trende karşı alım satım yapmayın! Doğru ve zamanında bilgiye değer veren ciddi yatırımcılar için titizlikle tasarlanan göstergemiz, 28 ana çifte çok basit bir şekilde kuş bakışı bir görünüm sağlar. Bu araç, döviz çiftlerini popülerlik, yükseliş veya düşüş eğilimi gücü ve alıcı ve satıcıların yüzdesi / MT5 versiyonuna göre sıralayabilir.  Özellikler Gerçek Zamanlı Trend Gücü: Her bir döviz çiftindeki tren
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Göstergeler
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Göstergeler
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Göstergeler
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Göstergeler
Trend çizgileri, forex ticaretinde en önemli teknik analiz aracıdır. Ne yazık ki, çoğu tüccar onları doğru şekilde çizmez. Otomatik Trend Çizgileri göstergesi, piyasaların trend hareketini görselleştirmenize yardımcı olan ciddi tüccarlar için profesyonel bir araçtır. İki tür Trend Çizgisi, Boğa Trend Çizgisi ve Ayı Trend Çizgisi vardır. Yükseliş trendinde, Forex trend çizgisi, fiyat hareketinin en düşük salınım noktalarından geçer. En az iki "en düşük düşük"ü birleştirmek, bir trend çizgisi o
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Göstergeler
This indicator is designed for scalping on low timeframes (M1-M15) in volatile markets like major forex pairs (e.g., EURUSD, GBPUSD). It generates non-repainting buy (green up arrow) and sell (red down arrow) signals based on EMA crossover confirmed by RSI momentum and MACD crossovers, minimizing false signals in ranging markets. How to Use: Attach the indicator to your MT4 chart. Look for arrows on the chart: Buy on green up arrow, Sell on red down arrow. Signals appear at the open of the new
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Göstergeler
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Göstergeler
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Awesome Cross Trend
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
The   Awesome Cross Trend   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price movem
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Göstergeler
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Sensitive Volume
Harun Celik
Göstergeler
The Sensitive Volume indicator is an indicator designed to generate trading signals. The purpose of this indicator is to generate signals from the highest probability of trading. Using a number of price movements and a set of indicator properties to generate these signals.  Easy to use, simple and understandable to the user. With alert features, user signals can be reached quickly.  Visually the user can easily recognize the signals. This indicator will not repaint. Parameters Trend_Period - pe
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
MetaTrader 5 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Göstergeler
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Beast Indicator V7
Mohamed Ahmed Sh Muhumed
Göstergeler
Step into the future of automated trading with the Beast Indicator V7, The indicator allows you to trade binary options. T his indicator give high winning ratio with over 20 years of backtesting  an unparalleled tool that seamlessly transforms your trading journey into an effortless and lucrative venture. Designed to simplify and optimize the trading process, the Beast Indicator is the ultimate game-changer, offering a hassle-free experience that allows you to set your buy and sell options effo
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
ZhiBiMACD MT4
Qiuyang Zheng
4.5 (2)
Göstergeler
This is a unique MACD indicator that is more accurate and easy to use than traditional MACD. It is suitable for any chart cycle and is suitable for any market variety. The red column is the (Buy) band signal, and the blue column is the (Sell) band signal. The yellow and green lines are trend lines, and the two lines never cross. Buy: In the blue column, look at the green line up through the middle 0 axis. Sell: In the red column, look at the yellow line down the middle 0 axis. The MACD's de
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Secret Liquidity Zones
Ihab Salloum
Göstergeler
Secret Liquidity Zones Indicator User Manual Introduction Unlock the power of hidden market opportunities with the Secret Liquidity Zones Indicator . This cutting‐edge tool is designed to reveal critical price levels where market momentum may shift. With its dynamic adaptability and sleek gold visuals, it offers clear and elegant insights into key trading opportunities—making it the perfect secret weapon for traders who demand precision and clarity. Key Features Dynamic Timeframe Adaptation: A
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Göstergeler
Apollo SR Master , Destek/Direnç bölgelerinde alım satımı daha kolay ve güvenilir hale getiren özelliklere sahip bir Destek/Direnç göstergesidir. Gösterge, yerel fiyat zirvelerini ve diplerini tespit ederek Destek/Direnç bölgelerini herhangi bir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak hesaplar. Ardından, yeni oluşan Destek/Direnç bölgesini doğrulamak için, Destek/Direnç bölgesinin dikkate alınabileceğini ve gerçek bir SAT veya AL sinyali olarak kullanılabileceğini gösteren özel bir sinyal gösterir
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Göstergeler
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Göstergeler
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Göstergeler
Uygun sürümler:   MT4   ve   MT5 . Market Structure Patterns kanalına katılın – çalışma materyallerini indirin ve ek bilgiler edinin. İlgili gönderiler: Market Structure Patterns – Giriş Şimdi %50 indirimle edinin | Önceki fiyat 90 $ | Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir | Büyük bir güncelleme yakında geliyor ve orijinal fiyat güncellenecektir. Market Structure Patterns , smart money concepts (akıllı para kavramları) temelinde geliştirilen ve SMC/ICT öğelerini grafik üzerinde göstere
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Göstergeler
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA   ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den faz
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Göstergeler
Scalper Vault , başarılı bir scalping için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlayan profesyonel bir scalping sistemidir. Bu gösterge, forex ve ikili opsiyon tüccarları tarafından kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Önerilen zaman çerçevesi M5'tir. Sistem size trend yönünde doğru ok sinyalleri sağlar. Ayrıca size üst ve alt sinyaller ve Gann piyasa seviyeleri sağlar. Göstergeler, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergeyi satın aldıktan sonra lütfen benimle iletişim
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Göstergeler
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Göstergeler
Tahmin etmeyi bırakın. İstatistiksel avantajla işlem yapmaya başlayın. Hisse senedi endeksleri forex gibi işlem görmez. Tanımlanmış seansları vardır, gecelik boşluklar oluştururlar ve öngörülebilir istatistiksel kalıpları takip ederler. Bu gösterge, DAX, S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksleri güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz olasılık verilerini sağlar. Onu farklı kılan nedir Çoğu gösterge size ne olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen bir sonra ne olacağını gösterir. Her işlem gününde, gö
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Yazarın diğer ürünleri
OneLineAdx
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
3in1. A simple and understandable ADX indicator instead of a complex indicator display. We're setting aside the confusion caused by three lines and enjoying the ease of trend following with a special formula that reduces it to a single line. Wishing you abundant profits already. 3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige. Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien beiseite und genießen die Einfachheit der Trendverfolgung mit einer speziellen
Smart Hybrid Predictor
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
Our indicator consists of 3 main components: 1. Capturing sudden trend changes, 2. Anticipating breakouts in advance, 3. Checking whether we are in a buying or selling zone. By evaluating these 3 main components, it guides us on where to enter and exit trades. No indicator can predict the future; it only assists you in trading. Please keep this in mind when using my software, or anyone else’s.
OneLineBullBear
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineBullBearMTF
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineMultiIndicatorMTF
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English** Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points.   Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch)** Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene In
OneLineRsiAdx
Osman Faruk Gokbulut
Göstergeler
English Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points. Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch) Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene Indikator
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt