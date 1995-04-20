SupDemKey
- Indicadores
- Osman Faruk Gokbulut
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
E: Este indicador Sup-Dem es una combinación de muchos indicadores similares que he utilizado anteriormente. Tiene mucho éxito a la hora de encontrar puntos de inflexión definitivos. Es un trabajo que le gustará utilizar, e incluso puede que quiera enviar un mensaje de agradecimiento por él.
Le deseo buena suerte. Espero que le sirva de ayuda.
R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находит точные точки разворота. Вам понравится работать с ним, и, возможно, вы даже захотите отправить мне благодарственное письмо.
Желаю вам больших прибылей. Надеюсь, он вам поможет.
G: Dieser Sup-Dem-Indikator ist eine Kombination aus vielen ähnlichen Indikatoren, die ich zuvor verwendet habe. Es muy eficaz en la conexión de otros componentes. Es hat Spaß gemacht, ihn zu verwenden, und vielleicht werden Sie sich sogar mit einer Dankesnachricht revanchieren wollen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich hoffe, er ist hilfreich.