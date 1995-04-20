E: This Sup-Dem indicator is a combination of many similar indicators I have used before. It is very successful in finding definite turning points. It is a piece of work that you will enjoy using, and you may even want to send a thank-you message for it.

I wish you good luck. I hope it helps.

R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находит точные точки разворота. Вам понравится работать с ним, и, возможно, вы даже захотите отправить мне благодарственное письмо.

Желаю вам больших прибылей. Надеюсь, он вам поможет.





G: Dieser Sup-Dem-Indikator ist eine Kombination aus vielen ähnlichen Indikatoren, die ich zuvor verwendet habe. Er ist sehr erfolgreich beim Auffinden eindeutiger Wendepunkte. Es hat Spaß gemacht, ihn zu verwenden, und vielleicht werden Sie sich sogar mit einer Dankesnachricht revanchieren wollen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich hoffe, er ist hilfreich.