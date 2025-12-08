EA Rare Spear MT4

Bu Expert Advisor, Rare Spear göstergesinin çekirdek mantığı üzerine kurulmuştur ve tamamen otomatik, hassas ve optimize edilmiş işlem yönetimi sağlar.
Aynı Basic ve Smart Signal motorlarını kullanır ve tüm işlemleri otomatik olarak yürütür.

Özellikler

Basic Entry Signals – temiz giriş sinyalleri için geliştirilmiş algoritma.
Smart Entry Signals – daha derin trend filtresi ve yüksek doğruluk.
Otomatik Çıkış Mantığı – gösterge çıkış oklarını kullanır, SL/TP gerekmez.
Repaint yok – onaylanmış veriler.
Yerleşik uyarılar – ekran, ses, push, e-posta.
Yüksek doğruluk – yaklaşık %70 başarı.
Tam otomatik işlem – giriş/çıkış yönetimi.
Özelleştirilebilir ayarlar – lot, çarpan, TP/SL, trailing, BE.

Önerilen Pariteler

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, USDJPY, EURUSD.

Önerilen Zaman Dilimleri

M5 ve M15.

MT5 versiyonu veya gösterge gerekiyor mu?
İletişime geçin.


Yazarın diğer ürünleri
Rare Spear
Hasanboy Beknazarov
Göstergeler
Bu gösterge, temiz ve doğru sinyalleri tercih eden traderlar için tasarlanmış, basit ama son derece güvenilir bir trend yönü tahmin aracıdır. Ana Özellikler Trend tahmin okları – fiyat hareketine göre Buy/Sell sinyalleri. Az ama yüksek doğrulukta sinyal – genelde günde 1 sinyal. Exit sinyalleri – en uygun kapanış zamanı için Exit okları. Repaint yok – oklar asla değişmez. Buffer desteği – özel araçlar veya EA için uygun. Uyarılar dahil – popup, ses ve push bildirimleri. Ayarlanabilir ok boyutu –
Rare Spear MT5
Hasanboy Beknazarov
Göstergeler
Bu gösterge, temiz ve doğru sinyalleri tercih eden traderlar için tasarlanmış, basit ama son derece güvenilir bir trend yönü tahmin aracıdır. Ana Özellikler Trend tahmin okları – fiyat hareketine göre Buy/Sell sinyalleri. Az ama yüksek doğrulukta sinyal – genelde günde 1 sinyal. Exit sinyalleri – en uygun kapanış zamanı için Exit okları. Repaint yok – oklar asla değişmez. Buffer desteği – özel araçlar veya EA için uygun. Uyarılar dahil – popup, ses ve push bildirimleri. Ayarlanabilir ok boyutu –
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt