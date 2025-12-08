EA Rare Spear MT4

Bu Expert Advisor, Rare Spear göstergesinin çekirdek mantığı üzerine kurulmuştur ve tamamen otomatik, hassas ve optimize edilmiş işlem yönetimi sağlar.

Aynı Basic ve Smart Signal motorlarını kullanır ve tüm işlemleri otomatik olarak yürütür.

Özellikler

• Basic Entry Signals – temiz giriş sinyalleri için geliştirilmiş algoritma.

• Smart Entry Signals – daha derin trend filtresi ve yüksek doğruluk.

• Otomatik Çıkış Mantığı – gösterge çıkış oklarını kullanır, SL/TP gerekmez.

• Repaint yok – onaylanmış veriler.

• Yerleşik uyarılar – ekran, ses, push, e-posta.

• Yüksek doğruluk – yaklaşık %70 başarı.

• Tam otomatik işlem – giriş/çıkış yönetimi.

• Özelleştirilebilir ayarlar – lot, çarpan, TP/SL, trailing, BE.

Önerilen Pariteler

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, USDJPY, EURUSD.

Önerilen Zaman Dilimleri

M5 ve M15.

MT5 versiyonu veya gösterge gerekiyor mu?

İletişime geçin.