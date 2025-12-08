EA Rare Spear MT4
- Experts
- Hasanboy Beknazarov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Questo Expert Advisor è basato sulla logica del famoso indicatore Rare Spear, offrendo esecuzione automatizzata, precisa e altamente ottimizzata.
Utilizza gli stessi motori Basic e Smart Signal, automatizzando l’intero processo operativo.
Caratteristiche principali
• Basic Entry Signals – algoritmo migliorato per entrate pulite.
• Smart Entry Signals – maggiore filtraggio e precisione.
• Uscita automatica – basata sulle frecce del indicatore, senza SL/TP.
• Nessun repaint – segnali confermati.
• Avvisi integrati – schermo, suono, push, email.
• Alta precisione – circa 70%.
• Trading completamente automatico – gestione totale delle operazioni.
• Impostazioni personalizzabili – lotto, moltiplicatore, TP/SL, trailing, BE.
Coppie consigliate
AUDUSD, EURGBP, USDCHF, USDJPY, EURUSD.
Timeframe consigliati
M5 e M15.
Serve la versione MT5 o l’indicatore?
Contattami.