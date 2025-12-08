EA Rare Spear MT4

Cet Expert Advisor est basé sur la logique centrale de l’indicateur Rare Spear, offrant une exécution automatique, précise et hautement optimisée.

Il utilise les moteurs Basic et Smart Signal, automatisant entièrement les entrées et sorties.

Fonctionnalités principales

• Basic Entry Signals – signaux propres et stables.

• Smart Entry Signals – filtrage avancé pour une précision accrue.

• Sortie automatique – basée sur les flèches Exit, sans SL/TP.

• Aucun repaint – données confirmées uniquement.

• Alertes intégrées – écran, son, push, email.

• Haute précision – environ 70 % de réussite.

• Trading entièrement automatique – gestion des positions de A à Z.

• Paramètres personnalisables – lot, multiplicateur, TP/SL, trailing, BE.

Symboles recommandés

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, USDJPY, EURUSD.

Unités de temps recommandées

M5 et M15.

Besoin d’une version MT5 ou de l’indicateur ?

Contactez-moi.