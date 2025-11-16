Pair Trading Qant Maney

Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven