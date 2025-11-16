Pair Trading Qant Maney

Qué hace

  • Escanea una lista fija de activos(pares de acciones estadounidenses de 24 horas de la correduría Pepperstone) en el marco temporal elegido (TimeFrame).

  • Para cada par y para varios periodos (Period1...Period100 UP):

    • Calcula un modelo de regresión entre los dos activos (y, si se desea, utilizando el índice US500 como normalizador).

    • Genera el residuo (spread) de esta relación, su media, desviación típica, correlación y betas (B1 y B2).

    • Aplica una prueba ADF al residuo (cointegración / estacionariedad).

    • Calcula la puntuación Z del residuo actual (cuántas desviaciones estándar se aleja de la media).

  • Sólo se introducen en la tabla los pares que cumplen los filtros:

    • |Z| ≥ StdDevThreshold (desviación mínima para la señal),

    • ADF (t) ≤ ADFThresholdT (residuo bien estacionario),

    • |B1| ≥ gMinAbsB1,

    • (opcional) B1 y B2 con la misma señal cuando el normalizador está activo.

  • Estos resultados aparecen en una tabla desplegable con: número, par, periodo, desviación (Z), ADF, betas, media y correlación.

  • Hay un panel GUARDAR donde puede guardar los mejores pares en CSV para futuras consultas.

Cómo funciona

  1. Adjunte el indicador al gráfico, ajuste las entradas (periodos, límite Z, ADF, uso del normalizador, etc.).

  2. Haga clic en "START SCANNER": ejecuta todas las pruebas y rellena la tabla con los pares que dieron señal.

  3. Haga clic en una fila de la tabla:

    • El indicador muestra los detalles del par (Z-Score, ADF, betas, correlación, media, proporción de parcelas).

    • Dibuja el gráfico residual (modo vela o línea) con la media y las bandas 2σ y 3σ, permitiendo ajustar el periodo y el desplazamiento de la ventana.

    • Calcula una relación de lotes A/B (con opción vol-neutral, ajustándose a las desviaciones del activo).

  4. Reglas típicas de funcionamiento (sugeridas por el indicador):

    • Cuando el Z-Score es muy positivo (por encima del límite): el par está "estirado"; se trata de vender el activo que está caro y comprar el que está barato, en la proporción indicada en el panel.

    • Cuando el Z-Score es muy negativo: el par está "barato"; se invierten las posiciones (se compra lo que está por debajo de la media y se vende lo que está por encima).

  5. Puede guardar el par seleccionado en el panel GUARDAR para configurar una lista de seguimiento de oportunidades recurrentes.


