Pair Trading Qant Maney
- Bibliotheken
- Aldo Souza Da Silva
- Version: 1.811
- Aktualisiert: 23 November 2025
- Aktivierungen: 5
Was es tut
-
Durchsucht eine feste Liste von Vermögenswerten(24-Stunden-US-Aktienpaare des Pepperstone-Brokers) auf dem gewählten Zeitrahmen (TimeFrame).
-
-
Für jedes Paar und für mehrere Zeiträume (Period1...Period100 UP):
-
Berechnet ein Regressionsmodell zwischen den beiden Vermögenswerten (und, falls gewünscht, unter Verwendung des US500-Index als Normalisator).
-
Erzeugt das Residuum (Spread) dieser Beziehung, seinen Mittelwert, seine Standardabweichung, seine Korrelation und seine Betas (B1 und B2).
-
Anwendung eines ADF-Tests auf das Residuum (Kointegration/Stationarität).
-
Berechnet den Z-Score des aktuellen Residuums (wie viele Standardabweichungen es vom Mittelwert entfernt ist).
-
-
Nur Paare, die die Filter erfüllen, werden in die Tabelle eingetragen:
-
|Z| ≥ StdDevThreshold (Mindestabweichung für Signal),
-
ADF (t) ≤ ADFThresholdT (gut stationärer Rest),
-
|B1| ≥ gMinAbsB1,
-
(fakultativ) B1 und B2 mit demselben Signal, wenn der Normalisierer aktiv ist.
-
-
Diese Ergebnisse erscheinen in einer blätterbaren Tabelle mit: Anzahl, Paar, Zeitraum, Abweichung (Z), ADF, Betas, Mittelwert und Korrelation.
-
Es gibt ein SAVES-Panel, in dem Sie die besten Paare als CSV-Datei für spätere Zwecke speichern können.
Wie funktioniert es?
-
Befestigen Sie den Indikator am Chart, passen Sie die Eingaben an (Perioden, Z-Limit, ADF, Verwendung des Normalisators usw.).
-
Klicken Sie auf "START SCANNER": Er führt alle Tests durch und füllt die Tabelle mit den Paaren, die ein Signal ergeben haben.
-
Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle:
-
Der Indikator zeigt die Details des Paares an (Z-Score, ADF, Betas, Korrelation, Durchschnitt, Anteil der Plots).
-
Zeichnet das Residualdiagramm (Kerzen- oder Linienmodus) mit Durchschnitt und 2σ- und 3σ-Bändern, wobei Sie die Periode und die Verschiebung des Fensters einstellen können.
-
Berechnet ein A/B-Lot-Verhältnis (mit vol-neutraler Option, die die Abweichungen der Vermögenswerte berücksichtigt).
-
-
Typische Betriebsregeln (vom Indikator vorgeschlagen):
-
Wenn der Z-Score hoch positiv ist (über dem Grenzwert): das Paar ist "gestreckt"; die Idee ist, den teuren Vermögenswert zu verkaufen und den billigen zu kaufen, in dem auf dem Panel angegebenen Verhältnis.
-
Wenn der Z-Score sehr negativ ist: Das Paar ist "billig"; Sie kehren die Positionen um (kaufen, was unter dem Durchschnitt liegt und verkaufen, was darüber liegt).
-
-
Sie können das ausgewählte Paar im Feld SPEICHERN speichern, um eine Beobachtungsliste mit wiederkehrenden Gelegenheiten einzurichten.