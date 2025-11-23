Pair Trading Qant Maney

Was es tut

  • Durchsucht eine feste Liste von Vermögenswerten(24-Stunden-US-Aktienpaare des Pepperstone-Brokers) auf dem gewählten Zeitrahmen (TimeFrame).

  • Scannt eine feste Liste von Vermögenswerten (24-Stunden-US-Aktienpaare des Pepperstone-Brokers) in dem gewählten Zeitrahmen (TimeFrame).

  • Für jedes Paar und für mehrere Zeiträume (Period1...Period100 UP):

    • Berechnet ein Regressionsmodell zwischen den beiden Vermögenswerten (und, falls gewünscht, unter Verwendung des US500-Index als Normalisator).

    • Erzeugt das Residuum (Spread) dieser Beziehung, seinen Mittelwert, seine Standardabweichung, seine Korrelation und seine Betas (B1 und B2).

    • Anwendung eines ADF-Tests auf das Residuum (Kointegration/Stationarität).

    • Berechnet den Z-Score des aktuellen Residuums (wie viele Standardabweichungen es vom Mittelwert entfernt ist).

  • Nur Paare, die die Filter erfüllen, werden in die Tabelle eingetragen:

    • |Z| ≥ StdDevThreshold (Mindestabweichung für Signal),

    • ADF (t) ≤ ADFThresholdT (gut stationärer Rest),

    • |B1| ≥ gMinAbsB1,

    • (fakultativ) B1 und B2 mit demselben Signal, wenn der Normalisierer aktiv ist.

  • Diese Ergebnisse erscheinen in einer blätterbaren Tabelle mit: Anzahl, Paar, Zeitraum, Abweichung (Z), ADF, Betas, Mittelwert und Korrelation.

  • Es gibt ein SAVES-Panel, in dem Sie die besten Paare als CSV-Datei für spätere Zwecke speichern können.

Wie funktioniert es?

  1. Befestigen Sie den Indikator am Chart, passen Sie die Eingaben an (Perioden, Z-Limit, ADF, Verwendung des Normalisators usw.).

  2. Klicken Sie auf "START SCANNER": Er führt alle Tests durch und füllt die Tabelle mit den Paaren, die ein Signal ergeben haben.

  3. Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle:

    • Der Indikator zeigt die Details des Paares an (Z-Score, ADF, Betas, Korrelation, Durchschnitt, Anteil der Plots).

    • Zeichnet das Residualdiagramm (Kerzen- oder Linienmodus) mit Durchschnitt und 2σ- und 3σ-Bändern, wobei Sie die Periode und die Verschiebung des Fensters einstellen können.

    • Berechnet ein A/B-Lot-Verhältnis (mit vol-neutraler Option, die die Abweichungen der Vermögenswerte berücksichtigt).

  4. Typische Betriebsregeln (vom Indikator vorgeschlagen):

    • Wenn der Z-Score hoch positiv ist (über dem Grenzwert): das Paar ist "gestreckt"; die Idee ist, den teuren Vermögenswert zu verkaufen und den billigen zu kaufen, in dem auf dem Panel angegebenen Verhältnis.

    • Wenn der Z-Score sehr negativ ist: Das Paar ist "billig"; Sie kehren die Positionen um (kaufen, was unter dem Durchschnitt liegt und verkaufen, was darüber liegt).

  5. Sie können das ausgewählte Paar im Feld SPEICHERN speichern, um eine Beobachtungsliste mit wiederkehrenden Gelegenheiten einzurichten.


