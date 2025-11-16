Pair Trading Qant Maney

O que ele faz

  • Varre uma lista fixa de ativos (S&P 500) no timeframe escolhido (TimeFrame).

  • Para cada par e para vários períodos (Period1…Period100 ACIMA ) ele:

    • Calcula um modelo de regressão entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice US500 como normalizador).

    • Gera o resíduo (spread) dessa relação, sua média, desvio-padrão, correlação e os betas (B1 e B2).

    • Aplica um teste ADF no resíduo (cointegração / estacionariedade).

    • Calcula o Z-Score do resíduo atual (quantos desvios-padrão está afastado da média).

  • Só entram na tabela os pares que respeitam os filtros:

    • |Z| ≥ StdDevThreshold (desvio mínimo para sinal),

    • ADF (t) ≤ ADFThresholdT (resíduo bem estacionário),

    • |B1| ≥ gMinAbsB1,

    • (opcional) B1 e B2 com mesmo sinal quando o normalizador está ativo.

  • Esses resultados aparecem numa tabela rolável com: número, par, período, desvio (Z), ADF, betas, média e correlação.

  • Há um painel de SALVOS onde você guarda os melhores pares em CSV para consulta futura.

Como funciona o operacional

  1. Anexar o indicador ao gráfico, ajustar inputs (períodos, limite de Z, ADF, uso de normalizador, etc.).

  2. Clicar em “INICIAR SCANNER”: ele faz todos os testes e preenche a tabela com os pares que deram sinal.

  3. Clicar em uma linha da tabela:

    • O indicador mostra os detalhes do par (Z-Score, ADF, betas, correlação, média, proporção de lotes).

    • Desenha o gráfico do resíduo (modo candle ou linha) com média e bandas de 2σ e 3σ, permitindo ajustar o período e o shift da janela.

    • Calcula uma proporção de lotes A/B (com opção de vol-neutral, ajustando pelos desvios dos ativos).

  4. Regras operacionais típicas (sugeridas pelo indicador):

    • Quando o Z-Score está alto positivo (acima do limite): o par está “esticado”; a ideia é vender o ativo que está caro e comprar o que está barato, na proporção indicada no painel.

    • Quando o Z-Score está muito negativo: o par está “barato”; você inverte as posições (compra o que está abaixo da média e vende o que está acima).

  5. Você pode salvar o par selecionado no painel SALVOS para montar uma watchlist de oportunidades recorrentes.


