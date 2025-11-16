Pair Trading Qant Maney

O que ele faz

  • Varre uma lista fixa de ativos (pares de açoes us-24 horas da corretora pepperstone) no timeframe escolhido (TimeFrame).

  • Scans a fixed list of assets (24-hour US stock pairs from the Pepperstone brokerage) on the chosen timeframe (TimeFrame).

  • Para cada par e para vários períodos (Period1…Period100 ACIMA ) ele:

    • Calcula um modelo de regressão entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice US500 como normalizador).

    • Gera o resíduo (spread) dessa relação, sua média, desvio-padrão, correlação e os betas (B1 e B2).

    • Aplica um teste ADF no resíduo (cointegração / estacionariedade).

    • Calcula o Z-Score do resíduo atual (quantos desvios-padrão está afastado da média).

  • Só entram na tabela os pares que respeitam os filtros:

    • |Z| ≥ StdDevThreshold (desvio mínimo para sinal),

    • ADF (t) ≤ ADFThresholdT (resíduo bem estacionário),

    • |B1| ≥ gMinAbsB1,

    • (opcional) B1 e B2 com mesmo sinal quando o normalizador está ativo.

  • Esses resultados aparecem numa tabela rolável com: número, par, período, desvio (Z), ADF, betas, média e correlação.

  • Há um painel de SALVOS onde você guarda os melhores pares em CSV para consulta futura.

Como funciona o operacional

  1. Anexar o indicador ao gráfico, ajustar inputs (períodos, limite de Z, ADF, uso de normalizador, etc.).

  2. Clicar em “INICIAR SCANNER”: ele faz todos os testes e preenche a tabela com os pares que deram sinal.

  3. Clicar em uma linha da tabela:

    • O indicador mostra os detalhes do par (Z-Score, ADF, betas, correlação, média, proporção de lotes).

    • Desenha o gráfico do resíduo (modo candle ou linha) com média e bandas de 2σ e 3σ, permitindo ajustar o período e o shift da janela.

    • Calcula uma proporção de lotes A/B (com opção de vol-neutral, ajustando pelos desvios dos ativos).

  4. Regras operacionais típicas (sugeridas pelo indicador):

    • Quando o Z-Score está alto positivo (acima do limite): o par está “esticado”; a ideia é vender o ativo que está caro e comprar o que está barato, na proporção indicada no painel.

    • Quando o Z-Score está muito negativo: o par está “barato”; você inverte as posições (compra o que está abaixo da média e vende o que está acima).

  5. Você pode salvar o par selecionado no painel SALVOS para montar uma watchlist de oportunidades recorrentes.


Produtos recomendados
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
Bibliotecas
Pionex API EA Connector para MT5 – Integração Perfeita com MT5 Visão Geral O Pionex API EA Connector para MT5 permite a integração perfeita entre MetaTrader 5 (MT5) e a API da Pionex . Com esta ferramenta poderosa, os traders podem executar e gerenciar operações, obter informações de saldo e acompanhar o histórico de ordens diretamente no MT5 . Principais Funcionalidades Gerenciamento de Conta e Saldo Get_Balance(); – Obtém o saldo atual da conta na Pionex . Execução e Gerenciamento de Ord
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Bibliotecas
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotecas
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
WolfgangThePatternGuru
Humphrey Mangera
Bibliotecas
Key Features: 200+ Fully Implemented Patterns   across all categories Advanced Market Structure Analysis Smart Money Integration   (Wyckoff, Order Blocks, Liquidity) Professional Risk Management Multi-Timeframe Analysis AI-Powered Confidence Scoring Advanced Visualization Real-time Alerts Pattern Categories: Single Candle Patterns (Hammer, Doji, Marubozu, etc.) Multi-Candle Patterns (Engulfing, Stars, Harami, etc.) Chart Patterns (Head & Shoulders, Cup & Handle, Triangles, etc.) Harmonic Pattern
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitários
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Bibliotecas
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitários
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitários
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitários
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experts
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Kaseki
Ben Mati Mulatya
Bibliotecas
The Hybrid Metaheuristic Algorithm (HMA) is a cutting-edge optimization approach that combines the strengths of genetic algorithms with the best features of population-based algorithms. Its high-speed computation ensures unparalleled accuracy and efficient search capabilities, significantly reducing the total time required for optimization while identifying optimal solutions in fewer iterations. HMA outperforms all known population optimization algorithms in both speed and accuracy. Use Cases AO
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicadores
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitários
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Quantum Edge NM
Nicolas Julien Frederic Prost
Experts
# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor ## PRODUCT DESCRIPTION (MQL5 Market) **Quantum Edge NM V3.0** is a revolutionary Expert Advisor that combines advanced technical analysis with artificial intelligence validation. Unlike traditional EAs, Quantum Edge NM uses Claude AI to validate each trading signal before execution, dramatically improving trade quality and win rate. #### CORE PHILOSOPHY: Quality Over Quantity This EA doesn't spam trades. It patiently waits
Os compradores deste produto também adquirem
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Bibliotecas
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Bibliotecas
Esta biblioteca permitirá que você gerencie negociações usando qualquer um de seus EA e é muito fácil de integrar em qualquer EA que você mesmo pode fazer com o código de script mencionado na descrição e também exemplos de demonstração em vídeo que mostram o processo completo. - Pedidos Place Limit, SL Limit e Take Profit Limit - Ordens Place Market, SL-Market, TP-Market - Modificar ordem de limite - Cancelar pedido - Consulta de pedidos - Mudança de alavancagem, margem - Obter informaçõe
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Bibliotecas
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Bibliotecas
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Bibliotecas
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. Important: you need to have source code to properly implement the library. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Bi
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Bibliotecas
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Bibliotecas
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Bibliotecas
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Bibliotecas
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Bibliotecas
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Bibliotecas
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Bibliotecas
Gold plucking machine   Gold plucking machine is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier        - 
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Bibliotecas
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Bibliotecas
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Bibliotecas
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
More BackTest Results
Yu Zhang
Bibliotecas
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Bibliotecas
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Bibliotecas
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
Bibliotecas
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Bibliotecas
The following library is proposed as a means of being able to use the OpenAI API directly on the metatrader, in the simplest way possible. For more on the library's capabilities, read the following article: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 The files needed to use the library can be found here: Manual IMPORTANT: To use the EA you must add the following URL to allow you to access the OpenAI API as shown in the attached images In order to use the library, you must include the following Hea
KP Trade Panel
Supol Polkun
Bibliotecas
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
Bibliotecas
Here   is   the   English translation   of   your   description   for   the EA   (Expert   Advisor): --- This   is a   time -based   automatic trading   EA . It allows   you   to   set the   exact   time   for trading , down   to   the   second , and   specify the   maximum number   of   orders . You   can choose   to   place   either   buy   or   sell   orders . It   is possible to   set take   profit and   stop   loss   points . Additionally , you can   specify   how   long after   placing  
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
Bibliotecas
Uma biblioteca fácil de usar que oferece aos desenvolvedores acesso direto às principais estatísticas de negociação para seus EAs MQL5. Métodos disponíveis na biblioteca: Dados da conta e lucros: GetAccountBalance() : Retorna o saldo atual da conta. GetProfit() : Retorna o lucro líquido de todas as negociações. GetDeposit() : Retorna o total de depósitos. GetWithdrawal() : Retorna o total de retiradas. Análise de negociação: GetProfitTrades() : Retorna o número de negociações lucrativas. GetLoss
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
Bibliotecas
Trading Forex with our platform offers several key advantages and features: Real-time Data : Stay updated with live market data to make informed decisions. User-Friendly Interface : Easy-to-navigate design for both beginners and experienced traders. Advanced Charting Tools : Visualize trends with interactive charts and technical indicators. Risk Management : Set stop-loss and take-profit levels to manage your risk. Multiple Currency Pairs : Access a wide range of forex pairs to diversify your tr
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
Bibliotecas
*****A negociação principal é XAUUD. Se testar, recomenda-se ajustar ao XAUUD. Outras metas de negociação não podem garantir rentabilidade******* Se necessitar de testar, por favor deixe uma mensagem (responderei assim que o vir). Para proteger os resultados do trabalho, é necessário introduzir parâmetros específicos. Os parâmetros predefinidos do sistema não conseguem atingir o efeito mostrado na retirada da captura de ecrã! Se necessitar de testar, por favor deixe uma mensagem (responderei
Artificial Intelligence ML
Omega J Msigwa
Bibliotecas
Este produto esteve em desenvolvimento nos últimos 3 anos. É a base de código mais avançada para trabalhar com todos os tipos de inteligência artificial e aprendizado de máquina na linguagem de programação MQL5. Tem sido usado para criar vários robôs de trading e indicadores com tecnologia de IA no MetaTrader 5. Esta é a versão premium de um projeto gratuito e de código aberto sobre aprendizado de máquina para MQL5, disponível aqui:  https://github.com/MegaJoctan/MALE5 . A versão gratuita tem me
Shawrie
Kevin Kipkoech
Bibliotecas
This Pine Script implements a Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategy for TradingView . It calculates a Gaussian Weighted Moving Average (GWMA) and its standard deviation to form an upper and lower channel. A Stochastic RSI is also computed to determine momentum. A long position is entered when the price closes above the upper Gaussian band and the Stoch RSI K-line crosses above D-line . The position is exited when the price falls back below the upper band. The script includes commission, cap
Bookeepr
Marvellous Peace Kiragu
Bibliotecas
Bookeepr is an advanced MQL5 trading bookkeeping software that automates trade logging, tracks real-time P&L, and integrates a ledger-style financial system for deposits, withdrawals, and expenses. It supports multi-currency assets , generates detailed performance reports , and provides risk management tools to help traders optimize their strategies. With secure cloud storage, exportable reports, and seamless MetaTrader 5 integration , Bookeepr ensures accurate, transparent, and hassle-free fina
Mais do autor
Pair Trading Quant Maney Ibov Brasil
Aldo Souza Da Silva
Bibliotecas
Varre uma lista fixa de ativos (     ibov  brasil   ) no     timeframe escolhido (TimeFrame)     . Para cada par e para vários     períodos. Calcule um     modelo de regressão     entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice     bova11 como normalizador     ). Gera a     dispersão (spread)     dessa relação, sua     média     ,     desvio-padrão     ,     espetacular     e os     betas (B1 e B2)     . Aplicar um     teste ADF     sem exclusão (cointegração / estacionariedade). Calcula o
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário