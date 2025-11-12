Sign Tool Hirozo Momentum Analysis

Bu durum size tanıdık geliyor mu?

Ok sinyalini görüp işleme girdiniz, ancak fiyat anında tersine döndü ve zarar durdurma (stop loss) seviyenize ulaştı...

"Artık yükselir herhalde" gibi temelsiz bir hisle işleme girdiniz ve kendinizi zararda beklerken buldunuz (aşırı işlem yapma hastalığı)...

Bir trendin oluştuğunu görüyorsunuz ama nereden gireceğinizi bilemiyorsunuz ve en iyi fırsatın geçip gidişini sadece izliyorsunuz...

Sürekli tepeden alıp dipten satarak sermayenizin yavaş yavaş erimesini izliyorsunuz...

Eğer bunlardan en az biri size uyuyorsa, bu sizin suçunuz değil.

Siz sadece piyasanın "gerçek momentumu" ile anında kaybolan "gürültüyü (sahte sinyalleri)" ayırt edecek bir "ölçüt"ten yoksundunuz.

Peki ya grafiğinizin üzerinde, "piyasa enerjisinin ta kendisini" sayısallaştıran ve bir trendin başlangıcından zirve noktasına kadar her şeyi herkesin görebileceği şekilde gösteren bir pusula olsaydı?

Alım satım işlemlerinizin kökten değişeceğini düşünmez miydiniz?

Cevap burada.

[Hirozo Momentum Analysis], geleneksel sinyal araçlarından tamamen farklı, yepyeni bir anlayışla geliştirilmiş yeni nesil bir akıllı sinyal aracıdır!

Geleneksel araçlar Hareketli Ortalamalar veya RSI gibi "geçmiş fiyatları" hesaplamaya odaklanırken, [Hirozo Momentum Analysis], profesyonel yatırımcıların en çok önem verdiği iki unsuru, yani "işlem hacmini" ve "fiyat hareket hızını" birleştirir. Özel bir algoritma kullanarak piyasa enerjisini gerçek zamanlı olarak bir 'Momentum Skoru' olarak hesaplar.

Bu skor, geçmiş ortalamaları patlama derecesinde aştığı "trendin doğduğu anı" bir ok işaretiyle size hassas bir şekilde bildirir.

Artık "tahminlere" dayalı işlemlere gerek yok.

Her sinyalin sayısallaştırılmış, net bir dayanağı vardır.

Peki, [Hirozo Momentum Analysis] fırsatları nasıl bu kadar isabetli yakalayabiliyor?

Sırrı, başka hiçbir araçta bulunmayan "Üç Akıllı Sistemi"nde yatıyor.

Akıllı Sistem 1: 'Momentum Analiz Paneli' (Momentum Analysis Panel)

Grafiğinizin sol üst köşesinde sürekli olarak görüntülenen bu panel, bir süslemenin çok ötesindedir.

"Trend Uzlaşması" (Trend Consensus) ve "Momentum Skoru" (Momentum Score) gibi verileri gerçek zamanlı olarak göstererek, bir sinyalin neden ortaya çıktığını (veya çıkmadığını) kendi gözlerinizle görmenizi sağlar.

Hassas hesaplamalara dayanan bu "kokpit" benzeri bilgi paneli, işlemlerinize mutlak bir güven ve iç huzuru getirecektir.

Akıllı Sistem 2: Nihai ve Özenle Seçilmiş Sinyal: 'Süper Sinyal' (Super Signal)

Standart sinyallere ek olarak,

① Kısa, orta ve uzun vadeli trendlerin mükemmel bir uyum içinde olması (Mükemmel Düzen - Perfect Order)

② Momentum Skorunun anormal derecede yüksek bir değere ulaşması

gibi birden fazla olağanüstü koşul aynı anda sağlandığında özel bir 'Süper Sinyal' (kalın, içi boş ok) belirir.

Bu, sayısız alım satım fırsatı arasından çıkarılmış, bir elmas kadar sağlam ve değerli bir giriş noktasıdır.

Sadece bu sinyali beklemek bile işlem sonuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirebilir.

Akıllı Sistem 3: Gereksiz Kayıpları Tamamen Ortadan Kaldıran 'Yatay Piyasa Filtresi' (Range Filter)

FX'teki kayıpların çoğu, yönsüz "yatay piyasalarda" yapılan gereksiz işlemlerden kaynaklanır.

[Hirozo Momentum Analysis], Mükemmel Düzen'in oluşmadığı yatay piyasalarda sinyalleri otomatik olarak bastıran bir 'Yatay Piyasa Filtresi'ni standart olarak içerir (AÇIK/KAPALI konuma getirilebilir).

Bu, işlemlerinizi en kârlı olan "belirgin trend piyasalarına" odaklamanıza olanak tanır ve değerli sermayenizi korur.

[6. S&C: Sıkça Sorulan Sorular]

S. Yeni başlayanlar kullanabilir mi?

C. Evet, elbette. Temel olarak, sağlam bir dayanağı olan işlemler yapmak için okları takip etmeniz yeterlidir. Ayrıca, birlikte verilen kullanım kılavuzunda bilgi panelinin nasıl okunacağı ve her bir ayarın ne anlama geldiği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır, bu yüzden endişelenmenize gerek yok.

S. Önerilen bir döviz çifti veya zaman dilimi var mı?

C. Trend oluşturma eğilimi olan döviz çiftleri tavsiye edilse de, araç tüm döviz çiftleriyle kullanılabilir. Tüm zaman dilimlerinde etkili bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

S. Kâr garantisi var mı?

C. Yatırımda %100 garanti diye bir şey yoktur. Bu araç, yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirleyerek alım satım kararlarınızı güçlü bir şekilde destekler, ancak nihai kârı garanti etmez. Lütfen uygun risk yönetimi ve zarar durdurma (stop-loss) ayarlarıyla birlikte kullanın.

Haydi, siz de "Hirozo Momentum Analysis" ile sağlam temellere ve özgüvene dayalı yeni bir alım satım dünyasına adım atın.

Not:

Bu aracın, uzun zamandır peşinde olduğum "trend takibi" girişlerini ve trende katılma zamanlamasını görselleştirmeyi başardığım bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.

Alım satım işlemlerinizin daha iyi hale gelmesini içtenlikle diliyorum.