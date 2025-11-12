Sign Tool Hirozo Momentum Analysis

Cela vous semble familier ?

Vous entrez sur un signal de flèche, pour voir le cours s'inverser immédiatement et toucher votre stop loss...

Vous entrez sur une intuition sans fondement, du genre « ça va bientôt monter », et vous vous retrouvez avec une perte latente (le fameux overtrading)...

Vous voyez bien qu'une tendance se dessine, mais vous ne savez pas où entrer et vous regardez, impuissant, la meilleure opportunité vous filer entre les doigts...

Vous achetez systématiquement au plus haut et vendez au plus bas, voyant votre capital diminuer petit à petit...

Si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces situations, ce n'est pas de votre faute.

Vous n'aviez tout simplement pas l'« outil de mesure » pour distinguer le « véritable élan » du marché du « bruit (faux signaux) » qui disparaît en un instant.

Et si vous aviez, directement sur votre graphique, une boussole capable de quantifier l' « énergie même du marché » et de vous indiquer clairement, du début à l'apogée d'une tendance, chaque point clé ?

Votre trading ne changerait-il pas radicalement ?

La réponse est ici.

[Hirozo Momentum Analysis] est un outil de signalisation intelligent de nouvelle génération, né d'un concept radicalement nouveau qui le distingue des outils conventionnels.

Alors que les outils traditionnels se contentent de calculer des prix passés avec des moyennes mobiles ou le RSI, [Hirozo Momentum Analysis] combine ce que les traders professionnels considèrent comme essentiel : le « volume » et la « vitesse du mouvement des prix ». Grâce à un algorithme propriétaire, il calcule en temps réel l'énergie du marché sous la forme d'un 'Score de Momentum'.

Ce score vous notifie avec une flèche précise à l' « instant même où une tendance naît » — le moment où le score dépasse de manière explosive sa moyenne historique.

Fini les entrées « au feeling ».

Chaque signal repose sur une base claire et quantifiable.

Pourquoi [Hirozo Momentum Analysis] est-il si précis pour capturer les opportunités ?

Le secret réside dans ses « Trois Intelligences », que vous ne trouverez dans aucun autre outil.

Intelligence 1 : Le 'Panneau d'Analyse du Momentum' (Momentum Analysis Panel)

Le panneau, affiché en permanence en haut à gauche de votre graphique, est bien plus qu'une simple décoration.

Il affiche en temps réel le « Consensus de Tendance » (Trend Consensus) et le « Score de Momentum », vous permettant de voir de vos propres yeux pourquoi un signal apparaît (ou n'apparaît pas) à un instant T.

Ce panneau d'information, semblable à un « cockpit » et basé sur des calculs méticuleux, vous apportera une confiance et une sérénité absolues dans votre trading.

Intelligence 2 : Le signal ultime et hautement sélectif, le 'Super Signal'

En plus des signaux standards, un 'Super Signal' spécial (une flèche épaisse et creuse) n'apparaît que lorsque plusieurs conditions rares et exceptionnelles sont réunies :

Les tendances à court, moyen et long terme sont parfaitement alignées (Ordre Parfait). Le Score de Momentum atteint une valeur anormalement élevée.

C'est un point d'entrée extrait d'innombrables opportunités de trading, aussi solide et précieux qu'un diamant.

Le simple fait d'attendre ce signal pourrait à lui seul améliorer considérablement vos résultats de trading.

Intelligence 3 : Le 'Filtre de Range' pour éliminer systématiquement les pertes inutiles

La plupart des pertes en FX proviennent d'entrées inutiles dans des « marchés en range » (ou consolidation) sans direction claire.

[Hirozo Momentum Analysis] est équipé en série d'un 'Filtre de Range' qui supprime automatiquement les signaux dans les marchés en consolidation où un Ordre Parfait n'est pas établi (cette fonction peut être activée/désactivée).

Cela vous permet de concentrer vos trades sur les « marchés à tendance claire », les plus rentables, et de protéger ainsi votre précieux capital.

[6. Q&R : Questions fréquentes]

Q. Les débutants peuvent-ils l'utiliser ?

R. Oui, absolument. Fondamentalement, il vous suffit de suivre les flèches pour effectuer des entrées basées sur des raisons solides. Le manuel inclus explique également en détail comment lire le panneau d'information et la signification de chaque paramètre, vous n'avez donc aucun souci à vous faire.

Q. Y a-t-il des paires de devises ou des unités de temps recommandées ?

R. Bien que les paires ayant une tendance naturelle à être directionnelles soient recommandées, l'outil peut être utilisé avec n'importe quelle paire de devises. Il est conçu pour fonctionner efficacement sur toutes les unités de temps.

Q. La rentabilité est-elle garantie ?

R. Il n'y a aucune garantie à 100% dans l'investissement. Cet outil est un support puissant pour vos décisions de trading en identifiant des points d'entrée à haute probabilité, mais il ne garantit pas le profit final. Veuillez l'utiliser avec une gestion des risques et des stop-loss appropriés.

Alors, entrez vous aussi dans un nouveau monde du trading, un monde de confiance et de décisions éclairées, avec « Hirozo Momentum Analysis ».

P.S.

Je peux affirmer que cet outil est l'aboutissement de ma longue quête pour visualiser le timing parfait pour entrer dans le sens de la tendance. J'espère sincèrement que votre trading s'en trouvera amélioré.