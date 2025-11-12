Sign Tool Hirozo Momentum Analysis

Ti è mai capitato?

Entri in un'operazione dopo un segnale a freccia, ma il prezzo inverte immediatamente la rotta e colpisce il tuo stop loss...

Entri per una sensazione istintiva e infondata, del tipo "sembra che stia per salire", e ti ritrovi con una perdita fluttuante (la classica malattia dell' overtrading)...

Vedi che si sta formando un trend, ma non sai dove entrare e rimani a guardare mentre l'occasione perfetta ti sfugge di mano...

Continui a comprare sui massimi e vendere sui minimi, vedendo il tuo capitale diminuire a poco a poco...

Se ti riconosci in almeno una di queste situazioni, non è colpa tua.

Semplicemente, ti mancava il "metro di misura" per distinguere il 'vero slancio' del mercato dal 'rumore (falsi segnali)' che svanisce in un istante.

E se sul tuo grafico avessi una bussola in grado di quantificare l' 'energia stessa del mercato' e di mostrare chiaramente a chiunque ogni fase, dall'inizio di un trend al suo culmine?

Non pensi che il tuo modo di fare trading cambierebbe radicalmente?

La risposta è qui.

[Hirozo Momentum Analysis] è uno strumento di segnali intelligente di nuova generazione, nato da un'idea completamente nuova che lo distingue dagli strumenti tradizionali.

Mentre gli strumenti convenzionali si limitano a calcolare i prezzi passati con Medie Mobili o RSI, [Hirozo Momentum Analysis] combina ciò che i trader professionisti considerano più importante: il 'volume' e la 'velocità del movimento del prezzo'. Utilizzando un algoritmo proprietario, calcola in tempo reale l'energia del mercato sotto forma di un 'Punteggio di Momentum' (Momentum Score).

Questo punteggio ti avvisa con una freccia precisa nel 'momento esatto in cui nasce un trend': l'istante in cui il punteggio supera in modo esplosivo la sua media storica.

Basta con gli ingressi "a sensazione".

Ogni segnale ha una base chiara e quantificabile.

Perché [Hirozo Momentum Analysis] è così preciso nel cogliere le opportunità?

Il segreto risiede nelle sue "Tre Intelligenze", che non troverai in nessun altro strumento.

Intelligenza 1: Il 'Pannello di Analisi del Momentum' (Momentum Analysis Panel)

Il pannello, sempre visibile nell'angolo in alto a sinistra del grafico, è molto più di una semplice decorazione.

Mostra in tempo reale il "Consenso del Trend" (Trend Consensus) e il "Punteggio di Momentum" (Momentum Score), permettendoti di vedere con i tuoi occhi perché un segnale appare (o non appare) in un dato momento.

Questo pannello informativo, simile a una "cabina di pilotaggio" e basato su calcoli meticolosi, infonderà nel tuo trading una fiducia e una tranquillità assolute.

Intelligenza 2: Il Segnale Selezionato Definitivo, il 'Super Segnale' (Super Signal)

Oltre ai segnali standard, un 'Super Segnale' speciale (una freccia spessa e vuota) appare solo quando si verificano contemporaneamente diverse condizioni eccezionali:

I trend a breve, medio e lungo termine sono perfettamente allineati (Ordine Perfetto). Il Punteggio di Momentum registra un valore anormalmente alto.

Questo è un punto di ingresso scovato tra innumerevoli opportunità di trading, solido e prezioso come un diamante.

Anche solo attendere questo segnale potrebbe migliorare notevolmente i tuoi risultati di trading.

Intelligenza 3: Il 'Filtro per il Range' per Eliminare Scientificamente le Perdite Inutili

La maggior parte delle perdite nel Forex è causata da ingressi inutili in "mercati laterali" (in range) senza una direzione chiara.

[Hirozo Momentum Analysis] è dotato di serie di un 'Filtro per il Range' che sopprime automaticamente i segnali nei mercati laterali in cui non si è stabilito un Ordine Perfetto (la funzione può essere attivata/disattivata).

Ciò ti permette di concentrare le tue operazioni sui "mercati con un trend chiaro", i più redditizi, proteggendo così il tuo prezioso capitale.

[6. Q&A: Domande Frequenti]

D. Può essere usato dai principianti?

R. Sì, assolutamente. Fondamentalmente, è sufficiente seguire le frecce per effettuare ingressi basati su prove concrete. Il manuale incluso spiega inoltre in dettaglio come leggere il pannello informativo e il significato di ogni impostazione, quindi non devi preoccuparti.

D. Ci sono coppie di valute o timeframe consigliati?

R. Sebbene siano consigliate le coppie che tendono a creare trend più definiti, lo strumento può essere utilizzato con qualsiasi coppia di valute. È progettato per funzionare efficacemente su tutti i timeframe.

D. Il profitto è garantito?

R. Negli investimenti non esiste il 100% di garanzia. Questo strumento è un potente supporto per le tue decisioni di trading, identificando punti di ingresso ad alta probabilità, ma non garantisce il profitto finale. Si prega di utilizzarlo con un'adeguata gestione del rischio e corrette impostazioni di stop-loss.

Entra anche tu in un nuovo mondo del trading, un mondo di fiducia e decisioni basate su dati concreti, con "Hirozo Momentum Analysis".

P.S.

Posso affermare che questo strumento è il culmine della mia lunga ricerca per visualizzare il tempismo perfetto per entrare seguendo il trend. Spero sinceramente che il tuo trading possa migliorare grazie ad esso.