Golden Legend

在算法交易的世界里，很容易被那些曲线“完美”的EA迷惑 — 通常是过度拟合的结果。

我的模型不是为了完美的回测，而是为了在真实、不可预测的市场中保持稳定表现。

如果你的目标仅仅是测试“理想”的算法，可以在我的网站上查看学术案例。

在那里你会发现一些自2010年以来回测完美的“圣杯”。