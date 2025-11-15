Golden Legend
- Uzman Danışmanlar
- Guosheng Chen
- Sürüm: 1.123
- Etkinleştirmeler: 5
网格交易，主要交易AUDCAD（周期30分钟）,NZDCAD（周期1H），初始资金要2400以上最好，单品种止损50%。
经过测试，与实际交易98%一样
交易实测：https://youtu.be/ZAGkiKitWQw
信号：https://www.mql5.com/zh/signals/2343787?source=Site+Profile+Seller#!tab=account
购买前须知
-
止损是策略的一部分，并不是故障的标志。
-
在极端行情中，及时平仓，回归正常交易
盈利能力应在一个完整的交易月内进行评估，而不是几天。
-
在算法交易的世界里，很容易被那些曲线“完美”的EA迷惑 — 通常是过度拟合的结果。
我的模型不是为了完美的回测，而是为了在真实、不可预测的市场中保持稳定表现。
如果你的目标仅仅是测试“理想”的算法，可以在我的网站上查看学术案例。
在那里你会发现一些自2010年以来回测完美的“圣杯”。
-
市场总是难于预测，设置的单品种止损48%，属于极端情况下发生，从2010年以来还没有发生过止损。