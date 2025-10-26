Overlap Quantizz Trader
- Uzman Danışmanlar
- Renato Takahashi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Overlap Quantizz Trader é a estratégia que explora o aumento de volatilidade e volume que ocorre entre 10h30 e 11h00 (BRT) — período de sobreposição entre a sessão europeia e a abertura de Nova York.
Durante esse intervalo, o fluxo institucional estrangeiro provoca movimentos bruscos e sustentados, com forte continuidade.
Ativo recomendado: Miniíndice WIN.
Timeframe recomendado: M5.
OBS: Alterar parâmetro BR1 para BR.