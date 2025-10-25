Millisecond Currency Strength ECG Indicator
- Göstergeler
- Tao Huang
- Sürüm: 10.0
- Etkinleştirmeler: 5
Milisaniyelik Para Birimi Güç ECG Göstergesi gerçek piyasa işlemleriyle test edilmiştir. Sinyalleri takip edilerek yapılan işlemlerde haftalık %50 ile %100 arası getiri elde edilebilmektedir. Bu gösterge sadece 10 adetle sınırlı olarak sunulmakta olup, stoklar tükendiğinde satışlar hemen sona erecektir.
Göstergenin güvenilirliğini aşağıdaki bir haftalık demo hesap ile doğrulayabilirsiniz:
-
Hesap No: 1100132996
-
Sunucu: ICMarketsSC-Live11
-
Salt Okunur Şifre: Huangtao102078
Temel Prensipler:
Gösterge, piyasadaki tüm major para birimi çiftlerinin nispi gücünü milisaniye düzeyinde ölçümleyerek hesaplamakta ve verileri görsel bir grafik arayüzüyle sunmaktadır. Bu sayede yatırımcılar her detayı gözlemleyebilmekte ve işlem için en uygun para çiftlerini seçebilmektedir.
Temel Avantajlar:
-
Riskten korunma için en yüksek güç farkına sahip para çiftlerinin seçilmesini garantiler, riski etkili şekilde azaltırken karlılığı artırır
-
Her milisaniyelik piyasa hareketini ve ekonomik olayların etkilerini tam şeffaflıkla görünür kılar
-
Geleneksel göstergelerin teknik sınırlarını aşar:
-
Mevcut piyasa göstergelerinin minimum çevrim süresi: 1 dakika
-
Bizim çözümümüz: 1 dakikanın altında çevrim süreleri başarılmıştır
-
-
Geleneksel 1 dakikalık grafik sınırlamalarının ötesinde hassas işlem imkanı sağlar