Millisecond Currency Strength ECG Indicator

Indicateur ECG de Force des Devises en Millisecondes a été vérifié par des transactions en direct. En suivant ses signaux, il est possible d'atteindre un rendement hebdomadaire de 50% à 100%. Cet indicateur est disponible en édition strictement limitée à 10 exemplaires, les ventes cessant immédiatement après épuisement des stocks.

Vous pouvez vérifier la fiabilité de l'indicateur via le compte de démonstration d'une semaine suivant :

Numéro de compte : 1100132996

Serveur : ICMarketsSC-Live11

Mot de passe en lecture seule : Huangtao102078

Principe fondamental :

L'indicateur effectue une quantification et un calcul au niveau de la milliseconde de la force relative de toutes les principales paires de devises sur le marché, en présentant les données via une interface graphique visuelle. Cela permet aux traders d'observer chaque détail et de sélectionner les paires de devises optimales pour les transactions.

Avantages clés :