Millisecond Currency Strength ECG Indicator

Indicatore ECG della Forza Valutaria in Millisecondi è stato verificato attraverso il trading live. Seguendo i suoi segnali è possibile ottenere rendimenti settimanali dal 50% al 100%. Questo indicatore è disponibile in edizione strettamente limitata di 10 licenze - le vendite cessano immediatamente all'esaurimento.

È possibile verificare l'affidabilità dell'indicatore tramite il seguente conto demo settimanale:

  • Numero conto: 1100132996

  • Server: ICMarketsSC-Live11

  • Password di sola lettura: Huangtao102078

Principio Fondamentale:
L'indicatore esegue quantificazione e calcolo a livello di millisecondi della forza relativa di tutte le principali coppie valutarie sul mercato, presentando i dati attraverso un'interfaccia grafica visiva. Ciò consente ai trader di osservare ogni dettaglio e selezionare le coppie valutarie ottimali per le operazioni.

Vantaggi Chiave:

  1. Garantisce la selezione di coppie valutarie con la maggiore divergenza di forza per l'hedging, riducendo efficacemente il rischio mentre migliora la redditività

  2. Fornisce trasparenza completa su ogni movimento di mercato a livello di millisecondi e l'impatto degli eventi economici

  3. Supera i limiti tecnici degli indicatori convenzionali:

    • Ciclo minimo degli indicatori esistenti: 1 minuto

    • La nostra soluzione: Raggiunti cicli inferiori a 1 minuto

  4. Abilita trading di precisione oltre i limiti tradizionali dei grafici a 1 minuto


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione