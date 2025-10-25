Millisecond Currency Strength ECG Indicator
- Indicatori
- Tao Huang
- Versione: 10.0
- Attivazioni: 5
Indicatore ECG della Forza Valutaria in Millisecondi è stato verificato attraverso il trading live. Seguendo i suoi segnali è possibile ottenere rendimenti settimanali dal 50% al 100%. Questo indicatore è disponibile in edizione strettamente limitata di 10 licenze - le vendite cessano immediatamente all'esaurimento.
È possibile verificare l'affidabilità dell'indicatore tramite il seguente conto demo settimanale:
-
Numero conto: 1100132996
-
Server: ICMarketsSC-Live11
-
Password di sola lettura: Huangtao102078
Principio Fondamentale:
L'indicatore esegue quantificazione e calcolo a livello di millisecondi della forza relativa di tutte le principali coppie valutarie sul mercato, presentando i dati attraverso un'interfaccia grafica visiva. Ciò consente ai trader di osservare ogni dettaglio e selezionare le coppie valutarie ottimali per le operazioni.
Vantaggi Chiave:
-
Garantisce la selezione di coppie valutarie con la maggiore divergenza di forza per l'hedging, riducendo efficacemente il rischio mentre migliora la redditività
-
Fornisce trasparenza completa su ogni movimento di mercato a livello di millisecondi e l'impatto degli eventi economici
-
Supera i limiti tecnici degli indicatori convenzionali:
-
Ciclo minimo degli indicatori esistenti: 1 minuto
-
La nostra soluzione: Raggiunti cicli inferiori a 1 minuto
-
-
Abilita trading di precisione oltre i limiti tradizionali dei grafici a 1 minuto