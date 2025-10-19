Simple Smart Signal

Simple Smart Signal est un indicateur adaptatif de tendance et de momentum, conçu pour détecter des signaux d’achat et de vente fiables grâce à la confirmation d’un élargissement (widening) entre moyennes internes.
L’indicateur ne génère un signal que lorsque l’écart entre les moyennes augmente dans la direction du mouvement, filtrant ainsi le bruit et les faux signaux fréquents lors des périodes de consolidation.

Vous pouvez activer l’option pour n’évaluer que les barres clôturées, garantissant des signaux stables et non repeints. Le nombre de barres de confirmation, la profondeur d’analyse historique et le niveau de sensibilité peuvent être ajustés facilement.

Paramètres configurables :

  • arrow size (px) : taille des flèches.

  • evaluated only on closed bars : active le mode non-repeint.

  • number of closed bars to verify widening : nombre de barres de confirmation.

  • MaxScanBars : nombre maximum de barres analysées.

  • AggressiveMode : sensibilité du filtre (Low, Medium, High).

Avantages principaux :

  • Signaux stables et non repeints.

  • Confirmation adaptative de la dynamique réelle du marché.

  • Paramétrage simple et précis.

  • Compatible avec Forex, indices, matières premières, crypto et actions.

Simple Smart Signal est un outil puissant pour les traders cherchant à valider les véritables changements de tendance avant d’entrer sur le marché.


Plus de l'auteur
Box Levels Pro
Emanuele Miano
Indicateurs
BoxLevels Pro — Plage du jour précédent & cassures BoxLevels Pro trace automatiquement la boîte du jour précédent (Haut/Bas) avec ligne médiane et étiquettes, puis détecte les cassures de la session suivante avec des flèches directionnelles. Outil rapide et fluide pour les stratégies de range, breakout et retour à la moyenne. Pourquoi cela fonctionne La plage d’hier agit souvent comme une zone de liquidité clé. La première cassure nette dans la session suivante peut déclencher de la volatilité
FREE
Gold Grid Evo
Emanuele Miano
Experts
Gold Grid Evo est un Expert Advisor développé pour le trading du XAU/USD en utilisant une stratégie de grille structurée combinée à des mécanismes de protection du capital. Il fonctionne automatiquement et s’adapte aux mouvements de prix à court terme tout en maintenant un contrôle strict de l’exposition au risque. Principales fonctionnalités Logique d’entrée automatique – les positions sont ouvertes selon des mouvements et retracements prédéfinis. Trading directionnel – peut opérer dans les de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis