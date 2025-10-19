Simple Smart Signal est un indicateur adaptatif de tendance et de momentum, conçu pour détecter des signaux d’achat et de vente fiables grâce à la confirmation d’un élargissement (widening) entre moyennes internes.

L’indicateur ne génère un signal que lorsque l’écart entre les moyennes augmente dans la direction du mouvement, filtrant ainsi le bruit et les faux signaux fréquents lors des périodes de consolidation.

Vous pouvez activer l’option pour n’évaluer que les barres clôturées, garantissant des signaux stables et non repeints. Le nombre de barres de confirmation, la profondeur d’analyse historique et le niveau de sensibilité peuvent être ajustés facilement.

Paramètres configurables :

arrow size (px) : taille des flèches.

evaluated only on closed bars : active le mode non-repeint.

number of closed bars to verify widening : nombre de barres de confirmation.

MaxScanBars : nombre maximum de barres analysées.

AggressiveMode : sensibilité du filtre (Low, Medium, High).

Avantages principaux :

Signaux stables et non repeints.

Confirmation adaptative de la dynamique réelle du marché.

Paramétrage simple et précis.

Compatible avec Forex, indices, matières premières, crypto et actions.

Simple Smart Signal est un outil puissant pour les traders cherchant à valider les véritables changements de tendance avant d’entrer sur le marché.