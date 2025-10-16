FTU Vertical Lines

Lignes verticales FTU Cet indicateur trace des lignes verticales aux moments de votre choix (minutes ou heures) pour afficher le passé et le futur sur le graphique. Caractéristiques : Plusieurs heures réglables Modification de la couleur et du nombre de lignes Utilisation : Son objectif est d'étudier ou de mesurer le prix à la clôture de barres spécifiques, de planifier les actualités futures ou la clôture horaire, etc. Modification de la couleur et du nombre de barres à partir de la plage. Utilisation sur n'importe quelle période, produit/paire, sans refonte, chargement rapide