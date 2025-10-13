The White Rabbit

WHITE RABBIT - Expert Advisor Professionnel de Breakout de Plage Horaire

Aperçu

White Rabbit est un expert advisor professionnel de trading de breakout développé à partir d'années d'expérience de trading manuel. Conçu pour les traders qui exigent précision et flexibilité, il capture des opportunités de breakout à haute probabilité sur n'importe quel marché et période de temps, tout en fournissant des outils avancés de gestion des risques spécifiquement adaptés au trading de détail et aux comptes de sociétés de prop trading.

Stratégie de Breakout Centrale

White Rabbit identifie les hauts et les bas de plage dans des périodes de temps personnalisables et exécute des trades de breakout lorsque le prix franchit décisivement ces niveaux.

Zones de Trading Visuelles

Dessine automatiquement des rectangles de breakout sur votre graphique

Visualisation claire des plages haut/bas pour chaque session

Fonctionne sur n'importe quelle période de temps unique de M1 à H4

Deux Méthodes de Breakout

Méthode de Taille de Rectangle : Le stop loss et le take profit sont calculés à partir de la plage haut-bas de la période de breakout avec des ratios risque-récompense

: Le stop loss et le take profit sont calculés à partir de la plage haut-bas de la période de breakout avec des ratios risque-récompense Méthode de Points Fixes : Stop loss et take profit traditionnels basés sur des points fixes pour un contrôle précis

: Stop loss et take profit traditionnels basés sur des points fixes pour un contrôle précis Choisissez la méthode qui convient à votre style de trading et aux conditions du marché

Gestion Avancée des Entrées

Tampons d'Entrée pour la Protection contre les Faux Breakouts

Exige que le prix franchisse le haut/bas d'un nombre spécifique de points

Prévient les entrées prématurées lors de touches mineures des niveaux

Les tailles de tampon ajustables permettent des approches d'entrée conservatrices ou agressives

Idéal pour les marchés volatils où les faux breakouts sont courants

Placement Intelligent des Ordres

Utilise des ordres en attente placés au-dessus/en dessous des niveaux de breakout avec distance de tampon

Convertit automatiquement les ordres en attente en ordres limités lorsque le trailing stop ou le breakeven est activé

Capture les entrées de pullback après le breakout initial en utilisant des niveaux de prix dynamiques

Maximise les opportunités tout en protégeant le capital

Filtres de Taille de Rectangle

Filtre de Taille Maximale de Rectangle : Empêche les trades lorsque la plage de breakout est trop grande, évitant les configurations à faible probabilité dans des conditions excessivement volatiles

: Empêche les trades lorsque la plage de breakout est trop grande, évitant les configurations à faible probabilité dans des conditions excessivement volatiles Filtre de Taille Minimale de Rectangle : Garantit qu'il y a une plage suffisante pour des breakouts significatifs, filtrant les périodes de consolidation avec un mouvement minimal

: Garantit qu'il y a une plage suffisante pour des breakouts significatifs, filtrant les périodes de consolidation avec un mouvement minimal Les seuils personnalisables permettent l'adaptation à différents instruments et conditions de marché

Contrôle du Slippage

Définissez le slippage maximal autorisé en points

Protège contre une mauvaise exécution dans des conditions de marché volatiles

Garantit que les ordres sont exécutés à des prix acceptables ou rejetés

Gestion des Risques Flexible

White Rabbit offre trois méthodes distinctes de dimensionnement de position pour s'adapter à votre approche de trading :

Taille de Lot Fixe

Tradez avec des tailles de lot constantes indépendamment du solde du compte

Dimensionnement de position simple et prévisible

Idéal pour les traders ayant des exigences strictes de taille de position

Montant d'Argent Fixe

Risquez un montant spécifique en dollars/devise par trade

La taille du lot est calculée automatiquement en fonction de la distance du stop loss

Maintient un risque monétaire cohérent sur tous les trades

Pourcentage Fixe du Solde

Risquez un pourcentage du solde de votre compte par trade

La taille du lot s'ajuste dynamiquement en fonction de la taille du stop loss et du solde actuel

Gestion des risques professionnelle qui évolue avec la croissance du compte

Recommandé pour la préservation et la croissance du capital à long terme

Toutes les méthodes calculent automatiquement les tailles de lot appropriées en fonction de vos paramètres de stop loss, garantissant un contrôle précis des risques sur chaque trade.

Gestion du Temps de Session

Fenêtres de Trading Flexibles

Définissez la période de breakout (par exemple, 8h00 à 9h00 heure du courtier)

Définissez l'heure de fin de session pour gérer les ordres (par exemple, maintenir les ordres actifs jusqu'à 18h00)

Les ordres en attente restent en place pendant toute la session, attendant les opportunités de breakout

Tous les horaires sont basés sur l'heure du serveur de votre courtier

Fonction de Temps de Clôture

Ferme automatiquement tous les trades ouverts à la fin de la session

Fonctionne indépendamment du statut de profit ou de perte

Prévient l'exposition nocturne lorsque souhaité

Essentiel pour les stratégies de trading intrajournalier

Optionnel : désactivez pour permettre aux trades de continuer au-delà de la clôture de session

Cette combinaison puissante vous permet de capturer des breakouts pendant des périodes spécifiques tout en contrôlant précisément quand les positions sont fermées, vous donnant un contrôle total sur la durée du trade et le temps d'exposition.

Fonctionnalités de Gestion de Position

Système de Superposition d'Ordres

Ajoutez plusieurs positions à mesure que le prix évolue favorablement

Protège les ordres initiaux tout en ajoutant de nouvelles positions

Augmente les trades gagnants tout en gérant l'exposition globale

Distance personnalisable entre les ordres supplémentaires

Trailing Stop et Breakeven Séparés

Déplacez les positions au breakeven à des niveaux de profit spécifiés

Le trailing stop à points fixes verrouille les profits à mesure que le prix évolue

Les contrôles indépendants permettent des stratégies précises de gestion des trades

Protège les profits tout en permettant aux trades de se développer

Contrôle des Trades Quotidiens

Définissez le nombre minimum et maximum de trades par jour

Prévient le surtrading dans des conditions volatiles ou agitées

Plage flexible de 1 à plusieurs trades selon votre stratégie

Permet des approches de trading conservatrices ou agressives

Prêt pour les Sociétés de Prop Trading

White Rabbit inclut des fonctionnalités spéciales conçues spécifiquement pour gérer les défis des sociétés de prop trading et les comptes financés :

Objectif de Profit

Définissez un objectif de profit global pour le défi

L'EA arrête automatiquement le trading lors de l'atteinte de l'objectif

Sécurise les profits et prévient le surtrading après avoir atteint les objectifs

Essentiel pour réussir les défis d'évaluation

Drawdown Quotidien Maximum

Définissez la perte quotidienne maximale autorisée

Le trading s'arrête immédiatement lors de l'atteinte du seuil

Protège votre compte des violations de règles des sociétés de prop trading

Se réinitialise quotidiennement pour une nouvelle gestion des risques à chaque session

Paramétrage de la Taille de Compte Initiale

Entrez votre solde de compte initial ou la taille du défi

L'EA suit le drawdown à partir de cette ligne de base

Critique pour la conformité précise aux exigences des sociétés de prop trading

Garantit que les calculs de drawdown correspondent aux exigences de l'entreprise

Surveillance Continue

Toutes les métriques sont suivies dès le moment où l'EA est chargé

Calculs de profit et de drawdown en temps réel

Pause automatique du trading lorsque les limites sont atteintes

Tranquillité d'esprit en sachant que votre compte est protégé

Entièrement conforme aux règles des principales sociétés de prop trading, y compris FTMO, The5ers, MyForexFunds et autres. Conçu pour vous aider à réussir les défis tout en protégeant vos comptes financés des violations de règles.

Compatibilité Universelle avec les Marchés

Fonctionne sur N'importe quel Instrument

Paires de devises (majeurs, mineurs, exotiques)

Indices (US30, NAS100, SPX500, etc.)

Matières premières (or, argent, pétrole, etc.)

Cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, etc.)

Fonctionne sur les Périodes de Temps Intrajournalières M1 - H4

M1/M5 pour les stratégies de scalping

M15/M30 pour le trading intrajournalier

H1/H4 pour les approches de session

Filtre de Spread

Évite l'exécution des trades dans des conditions de spread élevé

Définissez le spread maximal autorisé en points

Protège contre une mauvaise exécution et des coûts excessifs

Essentiel pour la compatibilité avec le courtier et la rentabilité

Les paramètres sont entièrement ajustables aux caractéristiques uniques de chaque marché. Optimisez les valeurs de points, les tailles de tampon, les filtres de taille de rectangle et les paramètres de risque pour correspondre à la volatilité de l'instrument et à vos objectifs de trading.

Avantages Clés

Conçu par un Trader Manuel White Rabbit a été créé à partir d'une expérience de trading réelle, et non de concepts théoriques. Chaque fonctionnalité répond à des conditions de marché réelles et à des défis de trading pratiques rencontrés au cours d'années de trading en direct.

Développement Méticuleux Des années de perfectionnement ont créé un système robuste qui gère les cas limites, les complexités de gestion des ordres et les scénarios de trading du monde réel. Des tests approfondis sur plusieurs instruments et conditions de marché garantissent la fiabilité.

Flexibilité Totale Personnalisez chaque aspect de la stratégie pour correspondre à votre tolérance au risque, aux conditions du marché et aux objectifs de trading. White Rabbit s'adapte à votre approche plutôt que de vous forcer à utiliser un système rigide. Des stratégies conservatrices d'un trade par jour aux approches agressives de plusieurs trades - l'EA s'adapte à votre style.

Gestion des Risques Professionnelle Plusieurs couches de protection garantissent la préservation du capital tout en maximisant le potentiel de profit grâce au dimensionnement intelligent des positions et à la gestion dynamique des ordres. Trois modes de risque, filtres de taille de rectangle, filtres de spread, contrôle du slippage et fonctionnalités pour les sociétés de prop trading offrent un contrôle des risques de niveau institutionnel.

Fichiers de Configuration Optimisés Inclus Des paramètres préconfigurés sont fournis pour vous aider à démarrer rapidement. Des instructions de configuration détaillées et un guide d'optimisation sont disponibles dans la documentation du blog accompagnant.

Solution de Trading Complète De l'entrée à la sortie, White Rabbit gère chaque aspect du cycle de vie du trade. Le placement intelligent des ordres, la gestion dynamique des positions, le contrôle du temps et la surveillance automatique des risques créent un système de trading complet qui fonctionne pendant que vous dormez.

Notes Importantes

L'EA nécessite une optimisation pour chaque instrument en raison des différences de valeurs de points, de volatilité et de comportement du marché. Prenez le temps d'effectuer des backtests et des forward tests avant le trading en direct. Commencez avec les fichiers de configuration fournis et ajustez les paramètres en fonction de vos conditions spécifiques de courtier, des caractéristiques de l'instrument et de votre tolérance au risque.

Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Une optimisation appropriée, une gestion des risques et une compréhension des conditions du marché sont essentielles au succès. Testez toujours sur des comptes démo avant de risquer du capital réel.

Le guide de configuration détaillé, les conseils d'optimisation, les explications des paramètres d'entrée et les stratégies de trading sont disponibles dans l'article de blog accompagnant.

Support

Pour des questions, une assistance à l'optimisation ou des demandes de fonctionnalités, veuillez me contacter via le système de messagerie MQL5 ou la section des commentaires du produit. Je m'engage à vous aider à tirer le meilleur parti de White Rabbit.