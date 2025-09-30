HiLo Ladder, klasik HiLo göstergesinin yeniden yorumlanmış bir versiyonudur ve trader’lar tarafından piyasa trendlerini ve olası dönüş noktalarını belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Geleneksel versiyonun aksine, HiLo Ladder adım formatında — popüler “merdiven çizgileri” ile — gösterilir, bu da fiyat hareketlerinin çok daha net ve anlaşılır bir şekilde okunmasını sağlar.

🔹 Başlıca avantajlar:

Yükseliş (yeşil) ve düşüş (kırmızı) evrelerinin sadeleştirilmiş görselleştirilmesi.

Klasik HiLo’nun özünü kaybetmeden daha sezgisel analiz.

Trend değişimlerinin hızlı tespiti.

Girişleri onaylamak, çıkış sinyallerini güçlendirmek veya sadece piyasa akışını takip etmek için, HiLo Ladder modern ve net bir görsel tarzla pratiklik ve verimlilik sunar.