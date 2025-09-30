HiLo Ladder
- Göstergeler
- HENRIQUE ARAUJO
- Sürüm: 1.0
HiLo Ladder, klasik HiLo göstergesinin yeniden yorumlanmış bir versiyonudur ve trader’lar tarafından piyasa trendlerini ve olası dönüş noktalarını belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Geleneksel versiyonun aksine, HiLo Ladder adım formatında — popüler “merdiven çizgileri” ile — gösterilir, bu da fiyat hareketlerinin çok daha net ve anlaşılır bir şekilde okunmasını sağlar.
🔹 Başlıca avantajlar:
-
Yükseliş (yeşil) ve düşüş (kırmızı) evrelerinin sadeleştirilmiş görselleştirilmesi.
-
Klasik HiLo’nun özünü kaybetmeden daha sezgisel analiz.
-
Trend değişimlerinin hızlı tespiti.
Girişleri onaylamak, çıkış sinyallerini güçlendirmek veya sadece piyasa akışını takip etmek için, HiLo Ladder modern ve net bir görsel tarzla pratiklik ve verimlilik sunar.