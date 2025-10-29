LogVar

LogVar, fiyatın logaritmik değişimini hesaplayan ve gösteren bir göstergedir. Bu, dönemler arasındaki yüzde değişiklikleri ölçmenin daha doğru bir yoludur.

Geçerli kapanış fiyatını n dönem önceki kapanışla (iPeriod) karşılaştırır ve sonucu genişletilmiş logaritmik ölçekte sunar.

Çizgi otomatik olarak renklendirilir:

  • Yeşil: fiyat referansın üzerinde (yükseliş trendi).

  • Kırmızı: fiyat referansın altında (düşüş trendi).

0 seviyesi, pozitif ve negatif değişimleri ayıran nötr çizgidir.

📈 Ana özellikler:

  • Gerçek logaritmik değişim ölçümü

  • Otomatik ölçek ayarı

  • Dinamik renkler

  • Merkezi sıfır çizgisi

  • Hafif, hızlı ve tüm zaman dilimleriyle uyumlu

💡 Kullanım önerisi:
Trend değişimlerini belirlemek ve fiyat hareketlerinin gerçek gücünü ölçmek için idealdir.


