LogVar
- Göstergeler
- HENRIQUE ARAUJO
- Sürüm: 1.3
LogVar, fiyatın logaritmik değişimini hesaplayan ve gösteren bir göstergedir. Bu, dönemler arasındaki yüzde değişiklikleri ölçmenin daha doğru bir yoludur.
Geçerli kapanış fiyatını n dönem önceki kapanışla (iPeriod) karşılaştırır ve sonucu genişletilmiş logaritmik ölçekte sunar.
Çizgi otomatik olarak renklendirilir:
Yeşil: fiyat referansın üzerinde (yükseliş trendi).
Kırmızı: fiyat referansın altında (düşüş trendi).
0 seviyesi, pozitif ve negatif değişimleri ayıran nötr çizgidir.
📈 Ana özellikler:
Gerçek logaritmik değişim ölçümü
Otomatik ölçek ayarı
Dinamik renkler
Merkezi sıfır çizgisi
Hafif, hızlı ve tüm zaman dilimleriyle uyumlu
💡 Kullanım önerisi:
Trend değişimlerini belirlemek ve fiyat hareketlerinin gerçek gücünü ölçmek için idealdir.