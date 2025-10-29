BarX HENRIQUE ARAUJO Göstergeler

BarX — Belirli Mumun En Yüksek ve En Düşük Seviyesini Gösteren Göstergesi BarX , kullanıcı tarafından tanımlanan gün içindeki belirli bir mumun en yüksek ve en düşük seviyelerini otomatik olarak vurgulayan teknik bir göstergedir (örneğin mum 0 , piyasa açılışından sonraki ilk mumu temsil eder). Bu araç, sabit fiyat seviyelerini destek, direnç, kırılım veya dönüş noktası olarak kullanan traderlar için özellikle faydalıdır. Bu noktaları grafikte görsel olarak işaretleyerek, BarX teknik analizi kol