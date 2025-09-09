London Open Session Breakout EA

London Open Session Breakout Expert Advisor

Overview

Grok EA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader, optimized for trading breakouts during the London session. It identifies high-probability trading opportunities by analyzing price ranges at the session's start and executes trades with precise risk management. The EA offers customizable settings, visual charting tools, and advanced features like break-even and partial close options, making it suitable for both novice and experienced traders.

Advantages 

  • Automated Breakout Trading: Captures price movements during the volatile London session, targeting breakouts above or below the session's high/low range.

  • Flexible Risk Management: Allows precise control over risk with customizable lot sizing based on a percentage of account balance and stop-loss distance.

  • Visual Trading Support: Draws trend lines, take-profit (TP), stop-loss (SL), and entry lines on the chart for clear visualization of trading levels.

  • Break-Even and Partial Close: Supports break-even functionality and partial position closure to secure profits while minimizing risk.

  • Safe Stop-Loss Option: Uses historical price data to set safer stop-loss levels, reducing the likelihood of premature stop-outs.

  • Customizable Session Timing: Configure session start/end and breakout end hours to align with your trading strategy.

  • Color-Coded Charting: Customizable colors for range, TP, SL, and entry lines for better chart readability.

Features

  • Session-Based Trading: Operates within user-defined session hours, typically the London session (default: 7 AM to 6 PM).

  • Range Validation: Ensures trades are only executed when the session range meets minimum and maximum criteria.

  • Risk-Based Lot Sizing: Calculates lot sizes dynamically based on risk percentage and stop-loss distance, ensuring consistent risk management.

  • Break-Even Functionality: Moves stop-loss to break-even after reaching a user-defined TP1 level, with optional partial position closure.

  • Trailing Stop: Integrates trailing stop functionality to lock in profits as trades move in your favor.

  • Trading Day Restrictions: Allows restriction of trading to specific days, avoiding low-liquidity periods.

  • Error Handling: Robust error checking for trade execution, margin calculations, and price data retrieval.

  • Visual Feedback: Draws high/low range lines, TP/TP1, SL, and entry levels with customizable colors for easy monitoring.



Polish

Ekspert Breakout dla Sesji Londyńskiej

Przegląd

Grok EA to zaawansowany ekspert automatyczny (EA) dla platformy MetaTrader, zaprojektowany do handlu breakoutami podczas sesji londyńskiej. Analizuje zakresy cenowe na początku sesji, aby identyfikować okazje handlowe o wysokim prawdopodobieństwie, oferując precyzyjne zarządzanie ryzykiem. EA jest w pełni konfigurowalny, zawiera wizualne narzędzia do analizy wykresów oraz funkcje takie jak break-even i częściowe zamykanie pozycji, co czyni go idealnym dla początkujących i doświadczonych traderów.

Zalety

  • Automatyczny Handel Breakout: Wykorzystuje ruchy cenowe podczas zmiennej sesji londyńskiej, otwierając pozycje po przebiciu zakresu high/low.

  • Elastyczne Zarządzanie Ryzykiem: Umożliwia precyzyjną kontrolę ryzyka dzięki dostosowywanym rozmiarom pozycji na podstawie procentu salda i odległości stop-loss.

  • Wizualne Wsparcie Handlu: Rysuje linie trendu, poziomy take-profit (TP), stop-loss (SL) oraz wejścia na wykresie dla lepszej przejrzystości.

  • Funkcja Break-Even i Częściowe Zamykanie: Umożliwia przesunięcie stop-loss na poziom bezstratny po osiągnięciu TP1, z opcją częściowego zamknięcia pozycji.

  • Bezpieczny Stop-Loss: Ustawia bezpieczniejsze poziomy stop-loss na podstawie historycznych danych cenowych.

  • Konfigurowalne Godziny Sesji: Możliwość ustawienia godzin rozpoczęcia i zakończenia sesji oraz limitu dla breakoutów.

  • Kolory na Wykresie: Możliwość dostosowania kolorów linii zakresu, TP, SL i wejścia dla lepszej czytelności.

Funkcje

  • Handel w Określonej Sesji: Działa w zdefiniowanych godzinach sesji, domyślnie sesja londyńska (7:00–18:00).

  • Weryfikacja Zakresu: Upewnia się, że zakres sesji spełnia minimalne i maksymalne kryteria przed otwarciem pozycji.

  • Dynamiczne Rozmiary Pozycji: Oblicza wielkość pozycji na podstawie procentu ryzyka i odległości stop-loss.

  • Funkcja Break-Even: Przesuwa stop-loss na poziom bezstratny po osiągnięciu TP1, z opcją częściowego zamknięcia pozycji.

  • Trailing Stop: Umożliwia śledzenie zysków dzięki funkcji trailing stop.

  • Ograniczenia Dni Handlowych: Możliwość ograniczenia handlu do określonych dni, np. unikanie okresów o niskiej płynności.

  • Obsługa Błędów: Solidne sprawdzanie błędów dla egzekucji zleceń, obliczeń marginesu i danych cenowych.

  • Wizualna Informacja Zwrotna: Rysuje linie zakresu, TP/TP1, SL i wejścia z konfigurowalnymi kolorami.


