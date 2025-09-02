Predator Structure Oscillator

Ce qu'il fait Traque les mêmes niveaux institutionnels clés qui bougent des milliards quotidiennement. Trois algorithmes propriétaires décodent la vraie structure de marché pour exposer les zones de kill à haute probabilité avant que les traders particuliers ne sachent ce qui les a frappés.

Éléments visuels

  • Histogramme vert: Pression d'achat institutionnelle détectée
  • Histogramme rouge: Distribution smart money en cours
  • Ligne de signal: Vert = volume haussier, Rouge = vendeurs engagés

Paramètres clés

  • Période de rétrospective: 14 (portée mémoire institutionnelle)
  • Seuil de breakout: 0.6 (sensibilité gâchette-cheveu)
  • Pondération volume: Détection dark pool

Interprétation des signaux

  • Au-dessus de 0.6 ou en-dessous de -0.6: Breakout institutionnel
  • Au-dessus de 0.8 ou en-dessous de -0.8: Zones de momentum fort
  • Changements couleur ligne signal: Flip structure pouvoir détecté
  • Convergence histogramme + signal: CONFIRMATION TENDANCE HAUTE PROBABILITÉ

STRATÉGIE Rétro-ingénierie des patterns de flux d'ordres institutionnels. Voit à travers la tromperie des market makers pendant que les traders particuliers tâtonnent avec des indicateurs retardés.

Chaque minute d'hésitation, c'est du profit qui saigne dans les poches institutionnelles. Soyez le chasseur, pas la proie ! Rejoignez le mouvement MAINTENANT !


