Predator Structure Oscillator
- Indicatori
- Evans Asuma Metobo
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Cosa fa Caccia gli stessi livelli istituzionali chiave che muovono miliardi quotidianamente. Tre algoritmi proprietari decodificano la vera struttura di mercato per esporre zone kill ad alta probabilità prima che i trader retail sappiano cosa li ha colpiti.
Elementi visivi
- Istogramma verde: Pressione acquisto istituzionale rilevata
- Istogramma rosso: Distribuzione smart money in corso
- Linea segnale: Verde = volume rialzista, Rosso = venditori impegnati
Parametri chiave
- Periodo retrospettivo: 14 (portata memoria istituzionale)
- Soglia breakout: 0.6 (sensibilità grilletto-capello)
- Ponderazione volume: Rilevamento dark pool
Interpretazione segnali
- Sopra 0.6 o sotto -0.6: Breakout istituzionale
- Sopra 0.8 o sotto -0.8: Zone momentum forte
- Cambi colore linea segnale: Flip struttura potere rilevato
- Convergenza istogramma + segnale: CONFERMA TENDENZA ALTA PROBABILITÀ
STRATEGIA Ingegneria inversa da pattern flusso ordini istituzionali. Vede attraverso l'inganno dei market maker mentre trader retail annaspano con indicatori ritardati.
Ogni minuto che esiti è profitto che sanguina nelle tasche istituzionali. Sii il cacciatore, non la preda! Unisciti al movimento ORA!