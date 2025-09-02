Predator Structure Oscillator

Cosa fa Caccia gli stessi livelli istituzionali chiave che muovono miliardi quotidianamente. Tre algoritmi proprietari decodificano la vera struttura di mercato per esporre zone kill ad alta probabilità prima che i trader retail sappiano cosa li ha colpiti.

Elementi visivi

  • Istogramma verde: Pressione acquisto istituzionale rilevata
  • Istogramma rosso: Distribuzione smart money in corso
  • Linea segnale: Verde = volume rialzista, Rosso = venditori impegnati

Parametri chiave

  • Periodo retrospettivo: 14 (portata memoria istituzionale)
  • Soglia breakout: 0.6 (sensibilità grilletto-capello)
  • Ponderazione volume: Rilevamento dark pool

Interpretazione segnali

  • Sopra 0.6 o sotto -0.6: Breakout istituzionale
  • Sopra 0.8 o sotto -0.8: Zone momentum forte
  • Cambi colore linea segnale: Flip struttura potere rilevato
  • Convergenza istogramma + segnale: CONFERMA TENDENZA ALTA PROBABILITÀ

STRATEGIA Ingegneria inversa da pattern flusso ordini istituzionali. Vede attraverso l'inganno dei market maker mentre trader retail annaspano con indicatori ritardati.

Ogni minuto che esiti è profitto che sanguina nelle tasche istituzionali. Sii il cacciatore, non la preda! Unisciti al movimento ORA!


