Window Time Display for Korea Tokyo

- 사용 설명서

개요

Time Scale Korea Display는 차트 시간 스케일에 로컬 시간(한국시간)을 표시하는 MT5 커스텀 인디케이터입니다. 각 캔들에 해당하는 한국시간을 보여주어 트레이더가 현지 시간대와 시장 움직임을 쉽게 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 동적 시간 표시: 각 차트 캔들에 해당하는 한국시간 표시
  • 위치 선택: 차트 상단/중앙/하단 표시 위치 선택 가능
  • 윈도우 시간 연동: 윈도우 시스템 시간으로 정확한 로컬시간 표시
  • 타임프레임 적응: 차트 타임프레임에 맞춰 자동 조정
  • 외관 커스터마이징: 폰트 크기, 색상, 위치 조정 가능
  • 브로커 시간 독립: 브로커 시간대(UTC+2, UTC+3 등)와 무관하게 작동

설정 옵션

표시 설정

매개변수 기본값 설명
DISPLAY_POSITION 하단 표시 위치 (상단/중앙/하단)
SCALE_TEXT_COLOR 노란색 시간 텍스트 색상
SCALE_FONT_SIZE 10 폰트 크기
SCALE_FONT_NAME "Arial" 폰트 이름
SCALE_Y_OFFSET 30 수직 오프셋

시간 설정


    
        

            매개변수
            기본값
            설명
        

    


    
        

            
            USE_WINDOWS_TIME 
            true
            윈도우 시스템 시간 사용 (권장)
        



        

            
            TIME_OFFSET_HOURS 
            9
            수동 시차 (윈도우 시간 미사용시)

타임프레임별 표시 형식

타임프레임 표시 형식 예시
M1~H4 HH:MM 14:30
D1, W1, MN1 MM/DD 08/28

표시 간격

모든 타임프레임에서 캔들 4개마다 한국시간을 표시하여 가독성을 최적화합니다.

시간 동기화 방법

방법 1: 윈도우 시스템 시간 (권장)

  • USE_WINDOWS_TIME = true
  • 시간대 변경, 서머타임 자동 처리
  • 로컬 컴퓨터 사용시 권장

방법 2: 수동 오프셋

  • USE_WINDOWS_TIME = false
  • TIME_OFFSET_HOURS 로 브로커시간 대비 시차 설정
  • VPS 환경이나 정밀 제어가 필요한 경우

설치 방법

  1. Time_Scale_Korea.mq5 파일을 MT5 Indicators 폴더에 복사
  2. MT5 재시작 또는 내비게이터 새로고침
  3. 차트에 인디케이터 드래그
  4. 설정 대화상자에서 매개변수 조정
  5. "확인" 클릭하여 적용

사용 팁

  • 한국 트레이더: USE_WINDOWS_TIME = true 로 자동 KST 적용
  • 표시 위치: POSITION_BOTTOM 이 가장 자연스러움
  • 색상: clrLime (연두색)이 시인성 좋음
  • 성능: 새로운 봉 생성시에만 업데이트되어 CPU 사용량 최소

문제 해결

  • 시간 미표시: 표시 위치, 오프셋, 색상 설정 확인
  • 잘못된 시간: 윈도우 시스템 시간 또는 오프셋 값 확인
  • 성능 문제: 최대 50개 라벨 제한, 필요시에만 업데이트

참고: 이 인디케이터는 시간 참조용으로 매매 신호나 시장 분석을 제공하지 않습니다.


Önerilen ürünler
Universal Webhook
Rubi Jihantoro
Yardımcı programlar
Universal Webhook is utility to send MT5 ORDER and TRANSACTION event Compatible with any Webhook Server Features: Basic Auth Support  Custom Authorization header support  Custom Header Support Automatically Sends Webhook on OnTradeTransaction event. Automatically bring Trade Account information (configurable) Specially made because of request from WebhookPrinter.com users, but feel free to use. Sample Webhook Payload: {   "event": " TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD ",   "account": [     {      
FREE
Enhanced Parabolic SAR
Quang Huy Quach
Göstergeler
Introduction The Parabolic SAR (Stop and Reverse) indicator is a technical analysis tool designed to identify potential trend reversals and provide trailing stop-loss levels. This enhanced version of the standard Parabolic SAR for MetaTrader 5 offers improved visual clarity, customizable alerts, and an optional trend confirmation filter to assist traders in their analysis. Features Enhanced Visualization: Displays Parabolic SAR dots in two distinct colors (Lime for uptrends, Red for downtrends)
FREE
Auto Chart Alert MT5
Young Ho Seo
3.83 (6)
Yardımcı programlar
Introduction Auto Chart Alert is a convenient tool to set alert for your trading in your chart. With Auto Chart Alert, you can set the alert line in one click in your desired location in your chart. You can even set alert over the sloped lines in your chart. Auto Chart Alert is a great tool when you have to watch out importnat support and resistance levels for your trading. You can receive the sound alert, email and push notification when the price hit the alert line at you desired location. Au
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Göstergeler
AZ ATR indicator (with volume correlation bonus) Standard ATR indicator, you can enable ignoring abnormally large candles. It is possible to change the location of the displayed text in 4 corners of the chart. You can change the calculation period (days ago). Bonus - the indicator has a correlation with volumes. Can be enabled to display a possible priority at the current moment in the market. P.S. But if you want a real indicator that can change your vision of trading - download my AZ Volzon
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Fair Gap Value Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinde “fair value gap” olarak adlandırılan fiyat boşluklarını tespit eder ve vurgular. Bir fair gap, bir mumun dip fiyatı ile arada bir mum bırakarak iki mum önceki mumun tepe fiyatı arasında fiyat boşluğu oluştuğunda meydana gelir. Gösterge, bu bölgeleri yükseliş ve düşüş gap’leri için renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek fiyat hareketi stratejilerine görsel destek sağlar. Ana Özellikler Yükseliş Gap’i Algılama : Güncel mumun dibi ile
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Göstergeler
My Fibonacci MT5 An automated Fibonacci indicator for MetaTrader 5 that combines ZigZag swing detection with comprehensive Expert Advisor integration through a 20-buffer system. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Core Features Automated Fibonacci Detection The indicator identifies swing points using configurable ZigZag parameters and draws Fibonacci retracements and extensions automatically. It updates levels as new swing formatio
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Copyist MS MT5 netting
Aleksei Moshkin
Yardımcı programlar
Copier MS MT5 Netting Copyist MS is a fast and easy-to-use copier of trade orders; it works as an advisor in the form of a single file with switching between the Master and Slave operating modes. The current version of the adviser works only on netting accounts. Settings Type of work - selection of the operating mode: Master or Slave; Master account number - number of the trading account of the master terminal; Selective copying currency pairs - individual selection of currency pairs for copyin
FREE
Simple VWAP
Abraao Moreira
4 (1)
Göstergeler
Fundamentação teórica A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. [1] VWAP = sum(price[i]*volume[i]) / sum(volume[i]) Metodologia É possível configurar o período que será utilizado para o calculo da VWAP, a cor, a espessura e o estilo da linha. A linha é desenhada desde a o começo da série disponível apenas uma vez para economizar recursos com
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Göstergeler
MA Color Candles Indicator MA Color Candles is an indicator for visually displaying market trends by coloring chart candles. It does not add objects or distort price data, instead coloring real candles based on the state of two moving averages. This enables quick trend assessment and use as a filter in trading strategies. How It Works Bullish trend: Fast MA above slow MA, slow MA rising (green candles). Bearish trend: Fast MA below slow MA, slow MA falling (red candles). Neutral state: Candles
FREE
Hidden Gap WRB Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Hidden Gap WRB Indicator MetaTrader 5 The WRB Hidden Gap Indicator is designed to detect hidden supply and demand zones and key price reaction levels within MetaTrader 5. It operates using the concept of Wide Range Bars (WRB) and identifies hidden gaps, visually representing them as colored boxes directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Hidden Gap WRB Indicator MT4   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:   Refined Order B
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Göstergeler
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Göstergeler
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.74 (27)
Göstergeler
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time shift (minutes); Show time on mouse — sho
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Buy Sell Magic Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Buy Sell Magic Indicator for MetaTrader 5 The Buy Sell Magic Indicator for MetaTrader 5 is an adaptive trading instrument crafted to assist users in identifying trend directions, optimizing trade entries, and managing exits effectively. This forecasting tool utilizes inbuilt calculations to display buy and sell cues via arrow signs on the chart. In addition, it incorporates a zigzag overlay to filter minor fluctuations and emphasize the overall market direction visually. «Indicator Installation
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Mt5 Follow Mt5 Receiver
Wen Huang
3.5 (2)
Yardımcı programlar
1. Bu belgeler sistemi yerel bir belgeler sistemidir, yani gönderici ve alıcı aynı bilgisayarda çalışmalı. Çünkü MT4 / 5 hesabı birçok bilgisayarlar üzerinde aynı and a girebilir, sadece okuyulan hesap parolanı müşteriye göndermelisiniz. Yerel ticaret çok hızlı ve stabil, çünkü bu ağı dahil etmez. 2. Şimdilik alıcı sonu. Çizelgeyi yüklerken, giriş parametrosinde "senderaaccount" değiştirmeniz gerekiyor, başlangıç sonun MT4 / MT5 hesabına normalde çalışmak için. Ayrıca, yayınlama sonunu yükleme
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Göstergeler
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Monthly Weekly Open Lines
Aurthur Musendame
5 (5)
Göstergeler
The Monthly Weekly Open Line is an indicator that plots: The current month open line that will extend till the last week on the month. Weekly lines that span the look back days period that you have set . Each line will extend from the respective weekly Monday zero GMT till friday of the respective week. Monthly and Weekly open lines can be used to build very powerfull anc consistent trading strategies. They act as natural S/R price barriers.
FREE
CHT Value Chart Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
CHT Value Chart Indicator for MetaTrader 5   «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | CHT Value Chart Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:  Refined Order Block Indicator for MT 5  |  Best MT5 Utility:  Trade Assistant Expert TF MT5  | TP & SL Tool:  Risk Reward Ratio Calculator RRR MT5  | Money Management:  Easy Trade Manager MT5  |  Trade Copier:  Free Fast Local Trade Copier MT5   Introduction The CHT Value Chart Indicator is a s
FREE
CloseAllOrders at once
Lamont Simone Reynecke
Kütüphaneler
Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
FREE
MT5 TO Biannce copy
KANG XIANG
Yardımcı programlar
使用此EA可以通过币安交易所的API连接到MT5交易端，利用MT5强大的量化功能实现交易策略的回测。 操作方法： 1、首先 必须 把（ http://api2.0.mt5.vip 、 https://fapi.binance.com ）这两个 地址 填写到：mt5——工具——选项——EA交易下的WebRequest列表中，否则所有数据无法同步。 2、在导航栏找到EA，双击之后添加币安的API KEY ，保存后KEY自动保存； 3、KEY保存后会出现交易面板，通过MT5下的订单可以实时展现在面板，同事也可以监控币安交易所是否有同样的订单； 4、交易面板只展示订单的总持仓，请仔细核对，以防止漏单； 5、API KEY会自动保存在本地，第二次打开后无需重复输入； 6、目前只能支持BTCUSDT、ETHUSDT、LTCUSDT合约产品 7、最小交易量以币安的最小交易量为准； 8、币安KEY是存储在本地，不会上传到任何第三方，请放心使用； 9、如果想更换KEY ，请直接在EA内修改即可。
FREE
STH and ith and lth ICT Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
STH, ITH & LTH ICT Indicator for MT5 – Free Download The STH, ITH & LTH Indicator is a specialized ICT tool designed for MetaTrader 5 (MT5) , utilizing Advanced Market Structure to identify key price highs across multiple timeframes. This indicator pinpoints short-term (STH), mid-term (ITH), and long-term (LTH) highs , providing traders with a broader perspective on market movements and price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  STH & ITH & LTH IC
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
TradeNavigator AccountPilot
Goran Madjaric
Yardımcı programlar
TradeNavigator AccountPilot v1.1 – MT5 için Hesap Yöneticiniz Hangi hesapta işlem yaptığınızı anında tanımlayın – karmaşık hesap numaraları yerine özelleştirilmiş adlar kullanın! Grafikte aktif hesabınızı net bir şekilde görüntüleyerek pahalı hatalardan kaçının! Birden fazla broker ve hesabı olan traderlar için mükemmel – artık kafa karışıklığı yok! Ana avantaj: Artık yanlış hesapta işlem yapmayın! Birden fazla brokerda hesabınız var ve her biri uzun ve karmaşık bir numaraya mı sah
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Göstergeler
VWAP Indicator, the short form of Volume Weighted Average Price, is similar to a moving average but takes into consideration the tick volume of the candles. The indicator calculates the moving average multiplying the price of each candle for the tick volume in the candle. Said calculation weighs with more significance price where more transactions were made. Features: Visual styling customizable Period customizable Ease of use
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur. Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır. Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Yazarın diğer ürünleri
All Time Trend Panel mt5 v1
Kyoung Man Han
Yardımcı programlar
MetaTrader 5 플랫폼에서 사용되는 사용자 정의 인디케이터로, 다양한 타임프레임에서의 시장 트렌드를 시각적으로 표시하는 데 사용됩니다. 이 인디케이터는 사용자가 지정한 X 및 Y 좌표에 위치하는 패널을 생성하여, M1부터 MN1까지 총 21개의 타임프레임에 대한 트렌드를 각각 라벨 형태로 보여줍니다. 각 타임프레임의 트렌드는 20기간 단순 이동평균(SMA)과 50기간 단순 이동평균을 비교하여 결정되며, 상승 트렌드는 초록색, 하락 트렌드는 빨간색, 보합은 회색으로 표시됩니다. 또한, 모든 타임프레임에서의 트렌드를 종합하여 상승 비율을 계산하고, 이 비율에 따라 전체 시장 트렌드가 표시됩니다. 전체 트렌드는 일정 간격으로 깜빡이며 사용자에게 시각적 주의를 끌도록 설계되었습니다. 이 인디케이터는 시장 상황을 빠르게 파악하고자 하는 트레이더들에게 유용하며, 업데이트 간격과 깜빡임 간격은 사용자의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한, 패널의 위치와 색상도 사용자 정의가 가능하
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt