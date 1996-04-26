Window Time Display for Korea Tokyo

- 사용 설명서

개요

Time Scale Korea Display는 차트 시간 스케일에 로컬 시간(한국시간)을 표시하는 MT5 커스텀 인디케이터입니다. 각 캔들에 해당하는 한국시간을 보여주어 트레이더가 현지 시간대와 시장 움직임을 쉽게 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 동적 시간 표시: 각 차트 캔들에 해당하는 한국시간 표시
  • 위치 선택: 차트 상단/중앙/하단 표시 위치 선택 가능
  • 윈도우 시간 연동: 윈도우 시스템 시간으로 정확한 로컬시간 표시
  • 타임프레임 적응: 차트 타임프레임에 맞춰 자동 조정
  • 외관 커스터마이징: 폰트 크기, 색상, 위치 조정 가능
  • 브로커 시간 독립: 브로커 시간대(UTC+2, UTC+3 등)와 무관하게 작동

설정 옵션

표시 설정

매개변수 기본값 설명
DISPLAY_POSITION 하단 표시 위치 (상단/중앙/하단)
SCALE_TEXT_COLOR 노란색 시간 텍스트 색상
SCALE_FONT_SIZE 10 폰트 크기
SCALE_FONT_NAME "Arial" 폰트 이름
SCALE_Y_OFFSET 30 수직 오프셋

시간 설정


    
        

            매개변수
            기본값
            설명
        

    


    
        

            
            USE_WINDOWS_TIME 
            true
            윈도우 시스템 시간 사용 (권장)
        



        

            
            TIME_OFFSET_HOURS 
            9
            수동 시차 (윈도우 시간 미사용시)

타임프레임별 표시 형식

타임프레임 표시 형식 예시
M1~H4 HH:MM 14:30
D1, W1, MN1 MM/DD 08/28

표시 간격

모든 타임프레임에서 캔들 4개마다 한국시간을 표시하여 가독성을 최적화합니다.

시간 동기화 방법

방법 1: 윈도우 시스템 시간 (권장)

  • USE_WINDOWS_TIME = true
  • 시간대 변경, 서머타임 자동 처리
  • 로컬 컴퓨터 사용시 권장

방법 2: 수동 오프셋

  • USE_WINDOWS_TIME = false
  • TIME_OFFSET_HOURS 로 브로커시간 대비 시차 설정
  • VPS 환경이나 정밀 제어가 필요한 경우

설치 방법

  1. Time_Scale_Korea.mq5 파일을 MT5 Indicators 폴더에 복사
  2. MT5 재시작 또는 내비게이터 새로고침
  3. 차트에 인디케이터 드래그
  4. 설정 대화상자에서 매개변수 조정
  5. "확인" 클릭하여 적용

사용 팁

  • 한국 트레이더: USE_WINDOWS_TIME = true 로 자동 KST 적용
  • 표시 위치: POSITION_BOTTOM 이 가장 자연스러움
  • 색상: clrLime (연두색)이 시인성 좋음
  • 성능: 새로운 봉 생성시에만 업데이트되어 CPU 사용량 최소

문제 해결

  • 시간 미표시: 표시 위치, 오프셋, 색상 설정 확인
  • 잘못된 시간: 윈도우 시스템 시간 또는 오프셋 값 확인
  • 성능 문제: 최대 50개 라벨 제한, 필요시에만 업데이트

참고: 이 인디케이터는 시간 참조용으로 매매 신호나 시장 분석을 제공하지 않습니다.


