Window Time Display for Korea Tokyo

개요

- 사용 설명서

Time Scale Korea Display는 차트 시간 스케일에 로컬 시간(한국시간)을 표시하는 MT5 커스텀 인디케이터입니다. 각 캔들에 해당하는 한국시간을 보여주어 트레이더가 현지 시간대와 시장 움직임을 쉽게 연결할 수 있습니다.

주요 기능

동적 시간 표시 : 각 차트 캔들에 해당하는 한국시간 표시

: 각 차트 캔들에 해당하는 한국시간 표시 위치 선택 : 차트 상단/중앙/하단 표시 위치 선택 가능

: 차트 상단/중앙/하단 표시 위치 선택 가능 윈도우 시간 연동 : 윈도우 시스템 시간으로 정확한 로컬시간 표시

: 윈도우 시스템 시간으로 정확한 로컬시간 표시 타임프레임 적응 : 차트 타임프레임에 맞춰 자동 조정

: 차트 타임프레임에 맞춰 자동 조정 외관 커스터마이징 : 폰트 크기, 색상, 위치 조정 가능

: 폰트 크기, 색상, 위치 조정 가능 브로커 시간 독립: 브로커 시간대(UTC+2, UTC+3 등)와 무관하게 작동

설정 옵션

표시 설정

매개변수 기본값 설명 DISPLAY_POSITION 하단 표시 위치 (상단/중앙/하단) SCALE_TEXT_COLOR 노란색 시간 텍스트 색상 SCALE_FONT_SIZE 10 폰트 크기 SCALE_FONT_NAME "Arial" 폰트 이름 SCALE_Y_OFFSET 30 수직 오프셋

시간 설정

매개변수 기본값 설명 USE_WINDOWS_TIME true 윈도우 시스템 시간 사용 (권장) TIME_OFFSET_HOURS 9 수동 시차 (윈도우 시간 미사용시)

타임프레임별 표시 형식

타임프레임 표시 형식 예시 M1~H4 HH:MM 14:30 D1, W1, MN1 MM/DD 08/28

표시 간격

모든 타임프레임에서 캔들 4개마다 한국시간을 표시하여 가독성을 최적화합니다.

시간 동기화 방법

방법 1: 윈도우 시스템 시간 (권장)

USE_WINDOWS_TIME = true

시간대 변경, 서머타임 자동 처리

로컬 컴퓨터 사용시 권장

방법 2: 수동 오프셋

USE_WINDOWS_TIME = false

TIME_OFFSET_HOURS 로 브로커시간 대비 시차 설정

VPS 환경이나 정밀 제어가 필요한 경우

설치 방법

Time_Scale_Korea.mq5 파일을 MT5 Indicators 폴더에 복사 MT5 재시작 또는 내비게이터 새로고침 차트에 인디케이터 드래그 설정 대화상자에서 매개변수 조정 "확인" 클릭하여 적용

사용 팁

한국 트레이더 : USE_WINDOWS_TIME = true 로 자동 KST 적용

: USE_WINDOWS_TIME = true 로 자동 KST 적용 표시 위치 : POSITION_BOTTOM 이 가장 자연스러움

: POSITION_BOTTOM 이 가장 자연스러움 색상 : clrLime (연두색)이 시인성 좋음

: clrLime (연두색)이 시인성 좋음 성능: 새로운 봉 생성시에만 업데이트되어 CPU 사용량 최소

문제 해결

시간 미표시 : 표시 위치, 오프셋, 색상 설정 확인

: 표시 위치, 오프셋, 색상 설정 확인 잘못된 시간 : 윈도우 시스템 시간 또는 오프셋 값 확인

: 윈도우 시스템 시간 또는 오프셋 값 확인 성능 문제: 최대 50개 라벨 제한, 필요시에만 업데이트

참고: 이 인디케이터는 시간 참조용으로 매매 신호나 시장 분석을 제공하지 않습니다.



