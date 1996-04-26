Window Time Display for Korea Tokyo
- Utilità
- Kyoung Man Han
- Versione: 1.0
- 사용 설명서
개요
Time Scale Korea Display는 차트 시간 스케일에 로컬 시간(한국시간)을 표시하는 MT5 커스텀 인디케이터입니다. 각 캔들에 해당하는 한국시간을 보여주어 트레이더가 현지 시간대와 시장 움직임을 쉽게 연결할 수 있습니다.
주요 기능
- 동적 시간 표시: 각 차트 캔들에 해당하는 한국시간 표시
- 위치 선택: 차트 상단/중앙/하단 표시 위치 선택 가능
- 윈도우 시간 연동: 윈도우 시스템 시간으로 정확한 로컬시간 표시
- 타임프레임 적응: 차트 타임프레임에 맞춰 자동 조정
- 외관 커스터마이징: 폰트 크기, 색상, 위치 조정 가능
- 브로커 시간 독립: 브로커 시간대(UTC+2, UTC+3 등)와 무관하게 작동
설정 옵션
표시 설정
|매개변수
|기본값
|설명
|DISPLAY_POSITION
|하단
|표시 위치 (상단/중앙/하단)
|SCALE_TEXT_COLOR
|노란색
|시간 텍스트 색상
|SCALE_FONT_SIZE
|10
|폰트 크기
|SCALE_FONT_NAME
|"Arial"
|폰트 이름
|SCALE_Y_OFFSET
|30
|수직 오프셋
시간 설정
|매개변수
|기본값
|설명
|USE_WINDOWS_TIME
|true
|윈도우 시스템 시간 사용 (권장)
|TIME_OFFSET_HOURS
|9
|수동 시차 (윈도우 시간 미사용시)
타임프레임별 표시 형식
|타임프레임
|표시 형식
|예시
|M1~H4
|HH:MM
|14:30
|D1, W1, MN1
|MM/DD
|08/28
표시 간격
모든 타임프레임에서 캔들 4개마다 한국시간을 표시하여 가독성을 최적화합니다.
시간 동기화 방법
방법 1: 윈도우 시스템 시간 (권장)
- USE_WINDOWS_TIME = true
- 시간대 변경, 서머타임 자동 처리
- 로컬 컴퓨터 사용시 권장
방법 2: 수동 오프셋
- USE_WINDOWS_TIME = false
- TIME_OFFSET_HOURS 로 브로커시간 대비 시차 설정
- VPS 환경이나 정밀 제어가 필요한 경우
설치 방법
- Time_Scale_Korea.mq5 파일을 MT5 Indicators 폴더에 복사
- MT5 재시작 또는 내비게이터 새로고침
- 차트에 인디케이터 드래그
- 설정 대화상자에서 매개변수 조정
- "확인" 클릭하여 적용
사용 팁
- 한국 트레이더: USE_WINDOWS_TIME = true 로 자동 KST 적용
- 표시 위치: POSITION_BOTTOM 이 가장 자연스러움
- 색상: clrLime (연두색)이 시인성 좋음
- 성능: 새로운 봉 생성시에만 업데이트되어 CPU 사용량 최소
문제 해결
- 시간 미표시: 표시 위치, 오프셋, 색상 설정 확인
- 잘못된 시간: 윈도우 시스템 시간 또는 오프셋 값 확인
- 성능 문제: 최대 50개 라벨 제한, 필요시에만 업데이트
참고: 이 인디케이터는 시간 참조용으로 매매 신호나 시장 분석을 제공하지 않습니다.