BarCounter Daily Bar Counter Indicator
- Göstergeler
- Mirislan Douglas Baiardi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
İşlem sürenizin tam kontrolünü elinize alın.
BarCounter, gün içi ticaretin en büyük zorluklarından biri olan bar sayımındaki doğruluğu çözer. Bu akıllı ve hafif gösterge, günün başlangıcından itibaren oluşan her mumu otomatik olarak sayarak, seansın ilerleyişini tam bir güvenle izlemenize olanak tanır. Sıkı zaman takibine ihtiyaç duyanlar için vazgeçilmezdir, çünkü belirsizliği netliğe ve manuel sayımı otomatik bir işleme dönüştürür.