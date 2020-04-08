BarCounter Daily Bar Counter Indicator
- Indicateurs
- Mirislan Douglas Baiardi
- Version: 1.0
- Activations: 5
BarCounter est un indicateur simple mais puissant qui compte le nombre de barres (bougies) formées depuis le début de la journée de trading en cours. Idéal pour les traders intrajournaliers qui surveillent l'activité de la session. Caractéristiques : mises à jour en temps réel, affichage de texte optionnel sur le graphique et paramètres personnalisables. Il ne contient aucun signal de trading, il est uniquement destiné à des fins d'information.