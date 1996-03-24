Gold Multi Time Multi Divergence EA

🟡 Altın Çoklu Zaman Çoklu Sapma EA
(7 ayda 200 USD'den 1000 USD'ye)

Altın Çoklu Zaman Çoklu Sapma EA, MT5 için yüksek olasılıklı dönüşleri ve trend devamlılıklarını hassas bir şekilde yakalamak üzere tasarlanmış profesyonel düzeyde bir işlem sistemidir.
Özellikle Altın (XAUUSD) için optimize edilmiş olup, Forex, Endeksler ve Kripto paralarda da sorunsuz çalışır.

🔍 Stratejiye Genel Bakış

Bu EA, erken piyasa dönüm noktalarını tespit etmek için fiyat hareketlerini birden fazla zaman dilimindeki RSI ve MACD sapmalarıyla birleştirir. Her iki gösterge de bir sapmayı doğruladığında, EA disiplinli bir risk yönetimi yaklaşımıyla otomatik olarak işlemlere girer.

⚡ Temel Özellikler

Çoklu Zaman Dilimi Sapma Motoru – M5, M15, M30, H1, H4 ve D1'deki sapmaları aynı anda tarar.

Çift Gösterge Onayı – girişler yalnızca RSI ve MACD sapmaları uyumlu olduğunda yapılır.

Altın için Optimize Edildi (XAUUSD) – Altının değişken ve kârlı hareketlerini yakalamak için tasarlanmıştır.

Akıllı Para Yönetimi – sabit lot büyüklüğü veya hesap bakiyesi başına dinamik risk seçin.

Otomatik SL ve TP – her işlem zarar durdur ve kâr al ile korunur.

Spread ve Bakiye Koruması – kötü koşullarda işlem yapmayı önler.

Eller Serbest İşlem – bir kez takın, tarayın ve 7/24 çalıştırın.

🎯 Neden Bu EA'yı Seçmelisiniz?

Hem doğruluğa hem de otomasyona ihtiyaç duyan Altın yatırımcıları için tasarlanmıştır.

Çoklu zaman dilimi ve çoklu gösterge filtrelemesini birleştirerek yanlış sinyalleri azaltır.

Erken dönüş kurulumlarını yakalar ve geç girişleri kovalamaktan kaçınır.

Altın dışında Forex, Endeksler ve Kripto'da çalışır.

Basit kurulum, karmaşık optimizasyon gerektirmez.

⚠️ Yasal Uyarı: Otomatik işlem risk taşır. Canlı yayına geçmeden önce demo sürümünü kullanın. Geçmiş performans, gelecekte kâr elde edeceğinizi garanti etmez.


