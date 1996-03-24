Gold Multi Time Multi Divergence EA

🟡 EA Multi-Divergence Or

L'EA Multi-Divergence Or est un système de trading professionnel pour MT5, conçu pour détecter avec précision les retournements à forte probabilité et les continuations de tendance.

Spécifiquement optimisé pour l'or (XAUUSD), il fonctionne également parfaitement sur le Forex, les indices et les cryptomonnaies.





🔍 Présentation de la stratégie





Cet EA combine l'action des prix avec les divergences RSI et MACD sur plusieurs unités de temps afin de détecter les points de retournement précoces du marché. Lorsque les deux indicateurs confirment une divergence, l'EA entre automatiquement en position avec une gestion rigoureuse des risques.





⚡ Principales fonctionnalités





Moteur de divergence multi-unités de temps : analyse simultanément les divergences sur M5, M15, M30, H1, H4 et D1.





Confirmation double indicateur : les entrées ne sont prises que lorsque les divergences RSI et MACD concordent.





Optimisé pour l'or (XAUUSD) – conçu pour capter les fluctuations volatiles et rentables de l'or.





Gestion intelligente du portefeuille – choisissez une taille de lot fixe ou un risque dynamique par solde de compte.





SL et TP automatiques – chaque transaction est protégée par un stop loss et un take profit.





Protection du spread et du solde – évite de trader dans de mauvaises conditions.





Trading mains libres – connectez-le une fois, laissez-le scanner et exécuter 24h/24 et 5j/7.





🎯 Pourquoi choisir cet EA ?





Conçu pour les traders d'or qui recherchent précision et automatisation.





Réduit les faux signaux en combinant un filtrage multi-périodes et multi-indicateurs.





Détecte les configurations de retournement précoces et évite de rechercher des entrées tardives.





Fonctionne sur le Forex, les indices et les cryptomonnaies au-delà de l'or.





Configuration simple, aucune optimisation complexe requise.



