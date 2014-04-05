Multi Timeframe Confluence Dashboard V1
- Göstergeler
- Gazi Mahmudur Rahman
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Genel Bakış
Bu MT5 göstergesi, 3 zaman diliminde (M15, H1, H4) 4 temel teknik göstergeyi aynı anda analiz ederek, birleşim analizi yoluyla yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirleyen profesyonel bir işlem panosu oluşturur.
1. EMA (Üstel Hareketli Ortalama) Trend Analizi
2. RSI (Göreceli Güç Endeksi) Momentum Analizi
3. ATR (Ortalama Gerçek Aralık) Volatilite Analizi
4. CDL (Mum Deseni Analizi)
Mobil Uyumlu Tasarım
Temel Kavram:
Birleşim İşlemi
Birleşim, farklı zaman dilimlerinden birden fazla teknik göstergenin aynı yönde eğilim gösterecek şekilde hizalanmasıyla oluşur. Bu, tek göstergeli veya tek zaman dilimli analize kıyasla işlem olasılığını önemli ölçüde artırır.
Güçlü Boğa Birleşimi Örneği:
M15: EMA↑, RSI↑, Yüksek Hacim, Boğa Mum Formasyonu = BOĞA EĞİLİMİ
H1: EMA↑, RSI↑, Normal Hacim, Nötr Mum Formasyonu = BOĞA EĞİLİMİ
H4: EMA↑, RSI↑, Düşük Hacim, Ayı Mum Formasyonu = NÖTR EĞİLİMİ
Sonuç: 2/3 zaman dilimi boğa = Yüksek olasılıklı uzun vadeli kurulum
Analiz Edilen Teknik Göstergeler
1. EMA (Üstel Hareketli Ortalama) Trend Analizi
Amaç: Birincil trend yönünü belirler Yöntem: Fiyat pozisyonu onayı olan çift EMA sistemi
Sinyal Oluşturma:
BOĞA (↑): Fiyat > Hızlı EMA VE Hızlı EMA > Yavaş EMA
AYI (↓): Fiyat < Hızlı EMA VE Hızlı EMA < Yavaş EMA
NÖTR (•): Karma koşullar (dalgalı/yanal piyasa)
Boğa EMA = Görünüm Uzun vadeli girişler için
Ayı EMA = Kısa vadeli girişleri arayın
Nötr EMA = İşlem yapmaktan kaçının, net bir trend bekleyin
2. RSI (Göreceli Güç Endeksi) Momentum Analizi
Amaç: Momentum değişimlerini ve aşırı alım/aşırı satım koşullarını belirler Yöntem: Dinamik 50 çizgi analizine sahip geleneksel RSI.
BOĞA (↑):
RSI < 30 (Aşırı Satış = Boğa Dönüşü Fırsatı)
RSI 50'nin Üzerine Çıkarsa (Momentum Boğalara Kayıyor)
AYI (↓):
RSI > 70 (Aşırı Alım = Ayı Dönüşü Fırsatı)
RSI 50'nin Altına Çıkarsa (Momentum Ayılara Kayıyor)
NÖTR (•): RSI 30-70 aralığında ve önemli bir kesişme yok
Gösterge sadece statik seviyelere bakmaz; momentum değişimlerini de analiz eder:
RSI 50'nin altından 50'nin üzerine çıkıyor = Boğalar kontrolü ele alıyor
RSI 50'nin üstünden 50'nin altına çıkıyor = Ayılar kontrolü ele alıyor
İşlem Uygulaması:
EMA trend yönü içinde giriş zamanlaması için RSI kullanın
RSI sapmaları (kodlanmamış ancak gözlemlenebilir) trend zayıflığına işaret edebilir
Aşırı RSI seviyeleri potansiyel dönüş bölgelerini gösterir
3. ATR (Ortalama Gerçek Aralık) Volatilite Analiz
Amaç: Pozisyon büyüklüğünü ve stop-loss yerleşimini optimize etmek için piyasa oynaklığını ölçer. Yöntem: Mevcut ATR ile çarpan eşiğine sahip 20 dönemlik ortalamanın karşılaştırılması
Sinyal Üretimi:
YÜKSEK (H) - Turuncu: Piyasa yüksek oynaklık yaşıyor
DÜŞÜK (L) - Gri: Piyasa düşük oynaklık yaşıyor
NORMAL (N) - Nötr: Ortalama oynaklık koşulları
İşlem Uygulamaları:
Yüksek Oynaklık (H):
Artıları: Daha büyük kâr potansiyeli, kırılmaların devam etme olasılığı daha yüksek
Eksileri: Daha geniş stop emirlerine ihtiyaç duyulması, daha yüksek risk
Strateji: Pozisyon büyüklüğünü azaltın, daha geniş stop emirleri kullanın, daha büyük hareketler bekleyin
Düşük Oynaklık (L):
Artıları: Daha dar stop emirleri mümkün, daha az gürültü
Eksileri: Daha küçük kâr hedefleri, yanlış kırılma potansiyeli
Strateji: Pozisyon büyüklüğünü artırın, daha dar stop emirleri kullanın, daha küçük hareketler bekleyin
Normal Oynaklık (N):
Standart işlem koşulları
Normal pozisyon büyüklüğünü ve stop-loss kurallarını kullanın
4. CDL (Mum Grafik Formasyonu) Analiz)
Amaç: Fiyat hareket kalıplarını geri dönüş ve devam sinyalleri açısından analiz eder. Yöntem: Temel mum çubuğu formasyonlarının matematiksel kalıp tanıma
A. Çekiç Formasyonu (Boğa ↑)
B. Kayan Yıldız Formasyonu (Ayı ↓)
C. Güçlü Boğa Mum (Boğa ↑)
D. Güçlü Ayı Mum (Ayı ↓)
E. Nötr/Kararsız (Nötr •)